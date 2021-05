Ketnet brengt 'Sinterklaas en Koning Kabberdas' dit najaar in de filmzalen

Eind april zijn de opnames gestart van de derde Sinterklaas-film van Sylvester TV en Ketnet. 'Sinterklaas en Koning Kabberdas' is een film in een regie van Stijn Coninx, naar een scenario van Hugo Matthysen.

Riko Tik werd vroeger gepest en wil nu alle kinderen terugpesten. Hij vervalst het boek van de Sint zodanig dat het lijkt alsof alle kinderen stout zijn. Vermomd als Koning Kabberdas gaat hij naar het huis van de Sint om de heilige man met dat foute boek op te zadelen. Hoe dit avontuur afloopt, zie je vanaf de herfstvakantie van dit jaar in de nieuwe film 'Sinterklaas en Koning Kabberdas'.

Een mededeling van de Sint

De Sint was dus al in de lente in ons land voor de filmopnames en liet daarom het volgende weten:

Lieve kinderen, beste ouders,

Het is niet mijn gewoonte om in het voorjaar naar Vlaanderen af te reizen. (Ik heb dat uitzonderlijk een paar keren gedaan in de jaren dertig, voor de voorjaarsklassiekers, ik was immers een tijdje koersdirecteur van de flandrien Felicien Vervaecke.)

In de lente ben ik even in het land, om een rol te vertolken in een film waarin ik de hoofdrol mag spelen. Dat geeft mij de unieke kans om mij eenmalig in een lente-atmosfeer op de daken te begeven. U zal begrijpen dat ik daar naar uitkijk, maar dat Piet en ik dat met uiterste discretie zullen doen. Ook van mijn lieve paard hoeft niemand nachtlawaai te vrezen.

Het resultaat van deze cinematografische inspanningen zal in het najaar onder de titel 'Sinterklaas en Koning Kabberdas' worden vertoond in alle Vlaamse op rolprenten toegerichte schouwburgen.

Met vriendelijke groeten,

Sinterklaas

De film komt tot stand met de medewerking van Wim Opbrouck, Jonas Van Thielen, Pieter Embrechts, Els Dottermans, Nico Sturm, Evelien Bosmans, Warre Borgmans, Adriaan Van den Hoof, Tine Embrechts, Bart Hollanders en vele anderen. Ook Bruno Vanden Broecke, Clara Cleymans en Goele Derick verlenen hun medewerking voor deze film.

De wereld van Sinterklaas

In 1993 brachten de VRT en Hugo Matthysen de Vlaamse Sinterklaasvertelling tot leven met de reeks 'Dag Sinterklaas'. De makers wilden de kinderen, én hun mama’s en papa’s, Sinterklaas leren kennen zoals hij echt is: een goedheilig man met een klassieke waardigheid en een onuitputtelijke kinderliefde, maar ook een mens van vlees en bloed met vertederende kleinmenselijke trekjes.

In 2019 werd de klassieker in een nieuw jasje gestoken om zo opnieuw een volledige generatie kinderen te laten kennismaken met Sinterklaas en zijn vrienden. Ketnet werkte naast 'Dag Sinterklaas' samen met Hugo Matthysen, Stijn Coninx en Sylvester TV aan de recente Sinterklaasverhalen zoals de kijkers die kennen uit de jaarlijkse intrede 'Hij komt, hij komt!' en 'De Sintkrant'. Daarin zien we de Sint ook als een man met vele vrienden en een hele entourage van kleurrijke, grappige en gelaagde personages die jong en oud aanspreken en tradities verzoenen met de hedendaagse realiteit.

Deze film is een productie van Sylvester TV en wordt gemaakt in samenwerking met Ketnet, één, Streamz, Kinepolis Film Distribution, Iedereen Leest en Lidl en is mede mogelijk gemaakt met steun van Screen Flanders, de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale overheid via Casa Kafka Pictures en de lottosubsidie van de Vlaamse overheid.

'Sinterklaas en Koning Kabberdas' wordt vanaf 27 oktober 2021 in de bioscoopzalen verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).