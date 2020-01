Kemphanen Guga Baúl en Sander klaar voor ultieme clash in 'BEAT VTM'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

100 dagen geleden werden 8 bekende en 8 onbekende Vlamingen uitgedaagd om een volledig nieuwe discipline aan te leren. 'Dit is kak', reageerde Guga Baúl nog toen duidelijk werd dat hij zou moeten olieworstelen tegen Sander (29, Bilzen).

Ondertussen zijn de 2 kemphanen helemaal klaar voor dé clash van het jaar. Volledig ingesmeerd in olijfolie gaan ze het gevecht aan in de eerste aflevering van 'BEAT VTM' op maandag 27 januari om 20.35 uur. De grootste strijd tussen team Vlaanderen en team VTM barst helemaal los.

Kan hij zijn 'kill switch' oproepen en een tegenstander onderuithalen? Dat is wat Sander graag wil ontdekken. Hij neemt het op voor team Vlaanderen, dat strijdt voor een mooie reis die per gewonnen duel verder gaat. Om dat eerste duel te winnen moeten Guga en Sander de kunst van het olieworstelen, een Turkse vechtsport uit de 14de eeuw, onder de knie krijgen. Ze vechten tegen mekaar op een grasmat, met ontbloot bovenlijf en in een handgemaakte, loodzware leren broek. De vechters worden van kop tot teen overgoten met olijfolie, waardoor ze nauwelijks grip hebben op elkaar. 'Wie zijn tegenstander op de rug krijgt, gedurende 3 stappen van de grond tilt of... zijn genitaliën ontbloot, wint', legt Sanders coach Alfons uit.

Guga en Sander ontdekken meteen dat het olieworstelen niet alleen een glibberige en bij momenten erg intieme bedoening is, maar ook een bikkelharde sport. Al na de eerste trainingen wordt duidelijk dat ze hier niet ongeschonden zullen uitkomen… Onder begeleiding van veteranen in de worstelsport Raymond en Alfons werken ze toe naar hun finaleduel, dat op een idyllische plek in Turkije wordt uitgevochten. Wie triomfeert en wie bijt in het zand?

'BEAT VTM' gaat verder met 'BEAT VTM Talks' op VTM GO

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM Talks' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Guga Baúl en Sander bijten de spits af in de eerste online aflevering. 'BEAT VTM Talks' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren.

'BEAT VTM', nieuw vanaf maandag 27 januari om 20.35 uur bij VTM.