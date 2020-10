'Karrewiet' brengt de Amerikaanse verkiezingen op kindermaat

Foto: Ketnet - © VRT 2020

'Karrewiet', het jeugdjournaal van Ketnet brengt naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen duiding op kindermaat.

'Karrewiet'-anker Jelle Mels trekt op 29 oktober naar de swingstate Florida om de verkiezingen van dichtbij te volgen.

'De Amerikaanse verkiezingen zijn één van de belangrijkste nieuwsmomenten van het jaar. Dat ik daar bij mag zijn vind ik supercool. Ik wil de verkiezingsgekte van het scherm laten spatten en de Karrewieters duidelijk maken dat het echt een big deal is', aldus Jelle Mels.

'Karrewiet' brengt duiding bij de actualiteit, niet enkel in eigen land maar ook bij wat er zich afspeelt in de wereld. Jelle Mels spreekt in Florida met Vlaamse kinderen die in de VS wonen. Hoe hard leven de verkiezingen daar? Wordt er op school over gepraat? Hij gaat ook langs bij de republikeinse Devin (13) en de democratische Egyptia (13). Zij vertellen aan Jelle waarom Trump of Biden president moeten worden. 'Karrewiet' schakelt ook live van de studio over naar Jelle in de VS voor een laatste stand van zaken.

In de week voor de verkiezingen zorgt 'Karrewiet' voor vijf video's waarin de Amerikaanse verkiezingen worden toegelicht. Handig voor de Ketnetters maar ook voor de ouders.

Wat voor land is de VS?

Waarom kijkt heel de wereld naar de Amerikaanse verkiezingen?

Wie zijn de Democraten en wie zijn de Republikeinen?

Hoe werken de Amerikaanse verkiezingen?

Hoe wordt de campagne gevoerd?

'Karrewiet', van maandag tot vrijdag omstreeks 17.55 uur op Ketnet, VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.