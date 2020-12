'Karrewiet' blikt terug op een bewogen jaar in het 'Karrewiet Jaaroverzicht 2020'

Foto: Ketnet - © VRT 2020

2020 was een bijzonder jaar. Viruskenners werden op slag bekende Vlamingen, we klapten massaal voor de helden van de zorg, en verzamelden laptops voor kinderen in armoede.

Het werd een olympisch jaar zonder Spelen en een zomer zonder festivals. Overal in de wereld kwamen mensen op straat tegen racisme, onze koning kreeg er een pluszus bij, en terwijl Abel met zijn papa van Mexico naar Canada stapte, werden Celine Dept en Michiel Callebaut de populairste TikTokkers en YouTubers van ons land.

'Karrewiet' blikt vanaf nu terug op 2020 met gezichten die de nieuwsuitzendingen mee kleur gaven. Hoe hebben Wout van Aert, Zeger Van Noten en Black Mamba 2020 beleefd? Welke nieuwsverhalen hebben Marc Van Ranst, Pommelien en Maksim van '#LikeMe' geraakt, geschokt of ontroerd? En welke dromen koesteren Alexander De Croo, Celine Dept en Michiel Callebaut voor 2021? Ze vertellen het zelf in het 'Karrewiet Jaaroverzicht 2020'.

'2020 was anders dan anders. Daarom hebben we voor ons jaaroverzicht ook gekozen voor een andere aanpak Met 10 gezichten die 2020 bepaald hebben, ons geraakt hebben of ons doen lachen hebben in dit bijzondere jaar', vertellen Jelle Mels, Amber Janssens en Mariam El Mandoudi, de Karrewiet-ankers.

Overzicht afleveringen:

21/12: #LikeMe-acteurs Pommelien en Maksim

22/12: Dylan (uit de Karrewiet-reportage over kwetsbare gezinnen)

23/12: Marc Van Ranst

24/12: Black Mamba

25/12: Wout van Aert

28/12: Alexander De Croo

29/12: Abel (uit de Karrewiet-reportage waarin hij samen met zijn papa van Mexico naar Canada stapt)

30/12: Sofie Van Wing (hoofdverpleegster Sint-Trudo Ziekenhuis)

31/1: Zeger Van Noten

1/1: Celine Dept en Michiel Callebaut

'Karrewiet Jaaroverzicht 2020', elke weekdag in de kerstvakantie tijdens 'Karrewiet' omstreeks 17.55 uur op Ketnet, VRT NU, Ketnet.be, de Ketnet-app en het YouTube-kanaal Karrewiet van Ketnet.