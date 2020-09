Karolien Debecker naar Radio 2

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Dit najaar versterkt Karolien Debecker, bekend van onder meer 'Bij Debecker' en 'Achter De Feiten' op Radio 1, De Grootste Familie van Radio 2.

Karolien is zeer bedreven in het bouwen van communities. Eerst bij MNM ('Generation M') en daarna bij Radio 1 ('Bij Debecker') deelde ze met de luisteraars een platform waar ze hun eigen stem hebben en thema's bespreekbaar maken. Die dynamiek neemt Karolien mee naar Radio 2. Achter de schermen steken ze daar al volop de koppen bij elkaar, details over concrete plannen volgen later.

Karolien Debecker: 'Toen Radio 2 met een eerste idee kwam aankloppen, heb ik niet lang getwijfeld. Radio maken voor de grootste zender van Vlaanderen, die impact is niet te onderschatten. Maar ik kreeg vooral zin om te sleutelen aan een project dat me helemaal ligt, in een team van zeer ervaren radiomakers.'

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'Heel fijn om op de eerste schooldag symbolisch Karolien bij het professionele team radiomakers van Radio 2 te mogen rekenen. Dit najaar zal Karolien meewerken om een radioprogramma en leuke online projecten vorm te geven. En als je Karolien kent, dan zal interactie nooit veraf zijn. Karolien praat graag en luistert nog beter. Ik apprecieer haar natuurlijke manier van presenteren waarbij ze luisteraars meeneemt in alles wat ze doet op radio. Kortom: een aanwinst voor Radio 2!'