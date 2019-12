'Karma' en 'yeet' zijn verkozen tot Kinderwoord en Tienerwoord van het jaar

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Karma is het Kinderwoord van het Jaar 2019 geworden: het meest bijzondere, populaire, kortom het favoriete woord van de Vlaamse kinderen in het voorbije jaar. Dat kwamen de Ketnetters net te weten in 'Karrewiet'.

Ook het Tienerwoord van het jaar 2019 werd zonet bekendgemaakt op het instagramkanaal van nws.nws.nws, het nieuwskanaal voor jongeren van VRT NWS. De tieners van vandaag kozen voor yeet als het meest populaire woord van 2019.

Karma is het Kinderwoord van het jaar

Karma is het kinderwoord van 2019 geworden. Met 46,4 % van de stemmen is het een overtuigende winnaar, gevolgd door bruh met 23,07% van de stemmen, scrunchie met 15,42%, sksksk met 12,53% en tingles met 2,58% van de stemmen. Karma betekent: alles wat we doen, denken of zeggen, komt uiteindelijk weer bij onszelf terug.

Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT: 'Voor mij is karma een verrassende winnaar, want uiteindelijk gaat het toch om een begrip uit het boeddhisme en hindoeïsme. In de Engelstalige wereld is het begrip al langer bekend in de omgangstaal, nu is het dus ook het lievelingswoord van heel jonge Vlaamse kinderen. Daaruit blijkt weer maar eens dat de invloed van de Engelse informele taal op kinderen en jongeren heel groot is.'

Het woord werd door de Ketnetters gekozen uit een shortlist van vijf woorden. De andere vier genomineerde woorden betekenen:

Tingles: tintelingen

Bruh: 'gast' of 'kerel'

Sksksk: drukt een lach uit, zowel positief als ironisch (het nieuwe 'LOL').

Scrunchie: felgekleurd elastiekje in stof, voor in het haar, maar veel meisjes dragen ze ook rond de arm.

Het was de negende keer dat Ketnet op zoek ging naar het Kinderwoord van het Jaar. Sinds 2012 werkt de kinderzender daarvoor samen met Van Dale. De vorige kinderwoorden van het jaar waren boeie (wat maakt dat uit) in 2018, ewa Ja (awel ja, het is nu zo, maar we maken er het beste van) in 2017, dab (dansmove gebruikt als juichbeweging) in 2016, beire (cool, geweldig, fantastisch) in 2015, OMG (Oh My God) in 2014, yolo (you only live once) in 2013, kingsize (super) in 2012 en boeieeeuhh! (saai) in 2011.

Yeet is het Tienerwoord van het jaar

Het nieuwskanaal voor jongeren nws.nws.nws ging voor het eerst op zoek naar het Tienerwoord van het jaar. Die eer ging naar yeet. 38,5% van de tieners kozen voor yeet, gevolgd door 28,3% voor OK boomer. Skeer (19%) en hayek (14,2%) haalden heel wat minder stemmen.

Yeet is populair geworden door video’s op Vine en YouTube en komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het woord geeft uitdrukking aan blijdschap en betekent zoveel als joepie!

Ruud Hendrickx: 'Yeet laat de kracht van de huidige videocultuur van Vine en YouTube zien. Oorspronkelijk komt yeet uit het basketbal en later uit de danswereld, maar in vijf jaar tijd is het uitgegroeid tot een uitroep, in de sfeer van ‘yes!’ en ‘neat!’ Net zoals bij het Kinderwoord is ook de Engelse – Amerikaanse – invloed op de Vlaamse jongerentaal overduidelijk.'

Yeet werd gekozen uit een shortlist van vier andere woorden. De drie andere genomineerden betekenen:

Hayek: overdreven

Skeer: armoedig

OK boomer: om te verwijzen naar oudere generatie die hen niet begrijpt