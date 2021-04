Kan jij de kijkers omverblazen? Schrijf nu in voor nieuw seizoen van 'Belgium's Got Talent'!

Van zodra het mag, gaat het grootste free podium van het land opnieuw open. Er wordt achter de schermen dus hard gewerkt aan een nieuw seizoen van 'Belgium's Got Talent'! En VTM zoekt nog naar bijzondere talenten.

Wil je het record K3-liedjes neuriën vestigen of heb je een weddenschap met je vrienden? Kan je ongeziene moves op skates of heb je een dijk van een stem? Of heeft je broer/vriend/mama een talent dat nog nooit op tv getoond is? Laat iedereen meegenieten van dat talent!



Meedoen? Schrijf jezelf of iemand die je kent nu in voor 'Belgium's Got Talent'!