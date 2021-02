Kürt Rogiers viert 25 jaar bij VTM en krijgt verrassing van formaat

Kürt Rogiers, vaste waarde bij VTM, is dit weekend 25 jaar onafgebroken in dienst bij de zender. Hij debuteerde op 20 februari 1996 als Jos Sneyers in 'Wittekerke' en kwam nadien in tal van producties aan bod.

Zo was hij onder meer playboy in 'Costa!', advocaat in 'De Wet volgens Milo', dokter in 'Spoed', koele kikker in 'Sara', gehaaide manager in 'Spitsbroers' tot CEO Lars De Wulf in 'Familie'.

Behalve acteur, was hij eveneens presentator van tal van programma's waaronder 'Sterren op de Dansvloer', 'The Voice Kids' en 'LEGO Masters', waarvan het tweede seizoen op zaterdag 6 maart van start gaat.

Om zijn rijke oeuvre te illustreren en hem te feliciteren voor de afgelopen 25 jaren, werd hij verrast met een filmpje waarbij VTM-gezichten, collega-acteurs, familie, vrienden en fans hem toespraken.