Julie Van den Steen gaat in dialoog met jongeren in 'Hoe is 't?'

Foto: Rode Neuzen Dag - © DPG Media 2020

Guga Baúl geeft zichzelf een 7, Frances Lefebure een 8 en Qmusic-dj Vincent Fierens zelfs een 10. Op Instagram deelden heel wat bekende gezichten maandagochtend een foto van zichzelf met een cijfer in de handen.

Een belangrijk cijfer, dat staat voor hun gemoedstoestand. De meesten schommelen mooi boven het gemiddelde, maar bij jongeren is dat cijfer veel minder positief. Zij geven zichzelf amper een 4 op 10 als je hen vraagt hoe het met hen gaat, wat blijkt uit een rondvraag van Rode Neuzen Dag. Om die jongeren te steunen, slaan Rode Neuzen Dag en de Vlaamse Overheid de handen in mekaar met een wekelijkse Instagram Live-sessie 'Hoe is 't?', waarin geluisterd wordt naar wat er nu écht in het hoofd van jongeren omgaat. De eerste sessie nu woensdag 10 juni om 17.00 uur wordt gehost door Julie Van den Steen.

Jongeren voelden zich tijdens de coronacrisis vooral genegeerd en niet gehoord. Dat bleek ook uit de Instagram Live sessie 'Hoe is 't?', die Make Belgium Great Again en Rode Neuzen Dag enkele weken geleden lanceerden met Frances Lefebure. De reacties na deze eerste sessie waren enthousiast en vroegen om meer. Rode Neuzen Dag en de Vlaamse overheid willen verder blijven luisteren naar jongeren en hen een platform geven om hun vragen, verhalen en bezorgdheden te delen. Dat kan in juni tijdens 3 interactieve Instagram Live-sessies die op woensdag 10, 17 en 24 juni telkens om 17.00 uur zullen plaatsvinden op de Instagrampagina van Rode Neuzen Dag. In de eerste sessie, nu woensdag, gaat Julie Van den Steen samen met enkele experts en influencers live in dialoog met iedereen die erbij wil zijn. Stress en angst staan centraal in deze eerste live.

Julie Van den Steen: 'Jongeren hebben het sowieso al niet gemakkelijk. Tel daar al die leerstof nog eens bij én een coronatijdperk… Dan wordt het wel héél moeilijk. Als ik terugdenk aan mijn examenperiodes van vroeger, zou ik zo’n stressvolle periode er niet ook nog eens kunnen bijnemen. Ik herken het gevoel heel hard dat je het allemaal even niet meer ziet zitten. Het is de bedoeling dat we hier woensdag heel open over kunnen babbelen, maar vooral dat jongeren zeker hun vragen kunnen stellen.'

Experts geven advies, Remco Evenepoel beantwoordt vragen en ook populaire TikTokker Nicolas Caeyers deelt zijn verhaal

Tijdens het gesprek staan er ook een aantal experts standby om gericht advies te geven. Zo kunnen jongeren hun vragen stellen aan Sarah Van Gysegem - jongerenexpert en opvoedingscoach bij de Gezinsbond - en Elke Van Hoof. Elke is klinisch psycholoog en verdiept zich al meer dan 15 jaar in studies rond angst en stress. Verder is ook het 20-jarige supertalent Remco Evenepoel van Deceuninck-Quick-Step op woensdag van de partij. Remco maakt speciaal voor Rode Neuzen Dag tijd vrij om exclusief in interactie te gaan met jongeren en al hun vragen te beantwoorden. Tot slot neemt ook Nicolas Caeyers - bekend uit o.a. 'Galaxy Park' en één van de populairste TikTokkers van ons land - deel aan de Instagram Live en deelt hij zijn persoonlijk verhaal.

Nicolas Caeyers: 'Ik moest de voorbije weken écht even mijn weg zoeken in deze nieuwe wereld. Tiktok was dan wel een fijne afleiding, maar natuurlijk is de realiteit niet altijd zo rooskleurig, zeker niet als je helemaal alleen woont. Mijn tip voor jongeren: beste vrienden zijn goede psychologen. Voor mij moest alles 'high' zijn: harder, faster, stronger. Dat wordt me soms teveel. Ik schaamde me er vroeger wel voor, maar heb ontdekt hoe belangrijk het is om erover te praten. Zowel met mijn therapeut als met mijn vrienden. We moeten samen helpen dit taboe te doorbreken.'

Je stem laten horen op woensdag?

Om zo gericht mogelijk aan de slag te gaan en zoveel mogelijk verhalen aan bod te laten komen, kunnen jongeren nu al een korte vragenlijst invullen via rodeneuzendag.be. Ze kunnen hun boodschappen of vragen ook sturen via Whatsapp naar het nummer 0456/21.58.41 of via mail naar hoeist@rodeneuzendag.be. Ook tijdens de sessie op woensdag kunnen er live vragen worden gesteld. Jongeren bepalen bovendien zelf hoe ze alles volgen: actief of anoniem.

Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius die het mentaal, fysiek en sociaal sterker maken van jongeren als doel heeft, wil er zeker ook in de nasleep van de coronacrisis zijn voor alle jongeren. Dit mede dankzij de steun van de Vlaamse Overheid en zorgenvoormorgen.be.