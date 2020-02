Journalist Bart Aerts volgde Belgische topdiplomaten in 'Corps Diplomatique'

Diplomaten denken twee keer na voordat ze iets zeggen en besluiten dan te zwijgen. Die boutade wordt in 'Corps Diplomatique' actief bestreden.

De Belgische diplomatie laat in de vierdelige reeks op Canvas voor het eerst niet alleen het achterste van haar tong zien, maar ook hoe ze te werk gaat. Reporter Bart Aerts kreeg na maanden inwerken toegang tot een aantal diplomatieke hotspots. Hij volgt diplomaten op sleutelposities in New York, Peking, Shanghai, Washington, Brussel en Bamako én hij krijgt de fine-fleur van de diplomatie en de politiek vrijuit aan de praat in het statige Egmontpaleis.

En het zijn diplomatiek drukke tijden. België heeft opnieuw een zitje in de VN-Veiligheidsraad en de agenda is bijzonder ambitieus. De grootste economische missie ooit trok naar China, terwijl onze ambassadeur in de VS eerder in de staten zit dan in Washington. En dan is er nog Brussel als Europese hoofdstad. Opnieuw is een Belg verkozen tot voorzitter van de Europese Raad. Zijn belangrijkste raadgever is een Belgische topdiplomaat.

De Belgische diplomatie heeft naam en faam. Maar die goede reputatie komt onder druk van de complexe Belgische staatsstructuur. En ze moet zich aanpassen in een wereld waarin Trump, Poetin en Xi de plak zwaaien.

In willekeurige volgorde komen voorbij: Frans van Daele, Etienne Davignon, Didier Seeuws, Bénédicte Frankinet, Johan Verbeke, Lode Willems, Willy Claes, Louis Michel, Yves Leterme, Charles Michel, Didier Reynders, Herman van Rompuy, e.v.a.

Aflevering 1: New York en Mopti

Annelies Verstichel is diplomate in New York. Iedere werkdag neemt ze de ferry van Brooklyn naar Manhattan. 'Als je op de boot zit en je ziet die skyline met de Chryslerbuilding en het VN-gebouw, dan denk je: wauw, ik zit hier toch maar!'

België is momenteel lid van VN-Veiligheidsraad in New York. Al voor de zesde keer. Verstichel werkt in New York rond het thema kinderen en gewapend conflict. 'Er zijn in de wereld nooit zoveel kinderen gedood of verminkt in conflicten als vorig jaar', vertelt ze. Daar proberen ze binnen de VN iets aan te doen.

Het gelijknamige boek, uitgegeven bij Polis, komt uit op 24 februari.

'Corps Diplomatique' is een programma van Bart Aerts, Watertower TV Productions en VRT NWS voor Canvas.

'Corps Diplomatique', van 24 tem 28 februari na 'Terzake' op Canvas.