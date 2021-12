Joris Hessels presenteert 'Radio 2 Nieuwjaarsbrief'

Wie is belangrijk in het leven van Mathieu Terryn? Voor wie heeft Kamal Kharmach een speciale boodschap? En aan wie schrijft Saartje Vandendriessche dit jaar haar enige nieuwjaarsbrief? Op deze en nog veel andere vragen hoor je binnenkort het antwoord, want de zondagochtend van Radio 2 klinkt vanaf 5 december een tikje anders.

Christel Van Dyck maakt twee maanden plaats voor Joris Hessels. Terwijl Christel herstelt van een medische ingreep, wijdt Joris een radioprogramma aan een van zijn favoriete eindejaarstradities: nieuwjaarsbrieven schrijven. Elke zondag blikt hij terug op het voorbije jaar en vooral vooruit. Samen met een bekende gast, en een persoonlijke nieuwjaarsbrief.

Geknipte vervanger

We gaan Christel Van Dyck even moeten missen op de radio: 'Ik moet een tijdje revalideren voor een knie die niet zo goed meer mee wil.' Het leuke nieuws is dat ze met Joris Hessels de geknipte vervanger heeft gevonden. 'Ik denk dat het heel leuke radio gaat worden, ik ga zeker luisteren', vertelt Christel zelf.

Persoonlijke brief

In 'Radio 2 Nieuwjaarsbrief' ontvangt ontvangt Joris - naar eigen zeggen zot van speeches en brieven schrijven - elke week een bekende gast, waarmee hij samen een brief schrijft. Belangrijk detail, de nieuwjaarsbrief is gericht aan iemand die nauw aan het hart ligt van de praatgast.

De eerste 'Radio 2 Nieuwjaarsbrief' hoor je zondag uit de mond van Mathieu Terryn. Joris gaat de komende maand ook nog aan het schrijven met Kamal Kharmach (zondag 12 december), Rudi Vranckx (zondag 19 december), Saartje Vandendriessche (zondag 2 januari) en Bart Peeters (zondag 9 januari). De namen van de andere bekende gasten worden binnenkort bekendgemaakt.

'Radio 2 Nieuwsbrief', vanaf zondag 5 december, elke zondag van 9.00 tot 10.00 uur op Radio 2.