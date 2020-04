Jongerenreeks 'wtFOCK' lanceert lockdownafleveringen

Foto: © oona/Telenet 2019

Op 1 april startte onverwacht het vierde seizoen van de populaire jongerenreeks 'wtFOCK'. Dit seizoen staat de coronacrisis centraal en tonen de personages dus hoe zij in hun kot blijven.

De serie wil hiermee jongeren bereiken en proberen zo de coronamaatregelen impliciet aan hen over te brengen.

'wtFock' is een jongerenserie gebaseerd op de Noorse hitserie 'Skam' waarbij dagelijks in 'real time' korte video's online worden gezet. De scènes spelen zich dus zogezegd af op hetzelfde moment als wanneer de kijker kijkt. Actualiteit is dus een zeer belangrijk gegeven in de serie. Het is daarom niet meer dan logisch dat de populaire reeks in zijn vierde seizoen inspeelt om de huidige coronacrisis.

In het nieuwe seizoen zitten de personages, net als de rest van België, in lockdown thuis. Wat ze allemaal doen in deze tijden van quarantaine wordt getoond via de communicatie die ze zelf met elkaar hebben. Zo hebben ze videocalls, nemen zelf video’s op of posten foto’s en video’s op hun Instagramaccount. In de eerste aflevering zien we hoe twee personages een digitaal gesprek met elkaar hebben via Facetime. Daarin bespreken ze wat ze aan het doen zijn tijdens de lockdown.

De makers van het programma proberen wel te blijven inspelen op de leefwereld van jongeren. De problemen die worden aangehaald zijn ook vragen waar de gemiddelde jongvolwassenen nu mee zit: Mag ik afspreken met mijn lief? Mag ik naar een feestje bij een vriend thuis? De serie probeert via deze weg de coronamaatregelen duidelijk te maken aan dit doelpubliek dat moeilijker bereikbaar is op andere manieren.

Bron: VRTNWS