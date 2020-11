Joe zorgt ook dit jaar voor 'Christmas all the way!'

Foto: Joe - © DPG Media 2019

De dagen worden korter, de temperatuur zakt... De kerstdagen staan voor de deur. Dit jaar zullen die anders dan anders zijn, maar een ding staat vast: er wordt kerst gevierd! En zoals je van Joe gewend bent, doet de radiozender dat ook dit jaar all the way!

Je eigen Joe-kerstboom

Kerst begint pas echt met de geur van een kerstboom in huis. Dit jaar helpt Joe je een handje met prachtige Nordmann-kerstbomen die volledig veilig en gratis bij jou aan huis worden geleverd tussen 1 en 18 december door onze kerstelfjes.

Wil jij zo'n heerlijk geurende, Joe-kerstboom in huis halen en versieren met de beste kersthits op je radio? Surf dan naar Joe.be en bestel!

Bovendien gebeurt alles coronaproof, want je moet je er je kot niet voor uit. De kerstboom wordt proper verpakt op de stoep voor je deur bezorgd. Handig toch?

Luister vanaf nu naar Joe Christmas

Als extra saus bovenop de prachtig versierde Nordmann-kerstboom zorgt Joe ook voor de ideale soundtrack. Joe Christmas is vanaf nu opnieuw te beluisteren overal waar je maar wil via joe.be, de Joe-app, DAB+ of Google Home.

Luister naar Joe Christmas.

Joe Christmas House

Dat kerst dit jaar uniek wordt, is niemand ontgaan. Dat betekent dan ook dat de Joe-studio voor een keer niet verhuist naar een of andere gezellige kerstmarkt. Dit jaar brengt de radiozender de gezelligheid recht in je woonkamer vanuit de vertrouwde Joe-kerststal in Vilvoorde. Ho ho ho, Christmas all the way!