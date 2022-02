Joe zet succesverhaal op FM voort

De Vlaamse Regering maakte vandaag, woensdag 9 februari 2022, bekend dat radiozender Joe een nieuwe FM-licentie krijgt. Vorig jaar kondigde Vlaams minister Dalle aan dat de licenties voor de commerciŽle radiozenders niet automatisch verlengd zouden worden.

Alle geïnteresseerde kandidaten kregen de kans om een dossier in te dienen met een inhoudelijk voorstel en hun toekomstplannen voor de komende jaren. Ook Joe stelde zich kandidaat om aanspraak te maken op één van deze private radiofrequenties. De zender sleepte die FM-licentie vandaag dus tot zijn grote vreugde in de wacht.

Sven Ornelis, Joe-dj: 'Wat een geweldig nieuws! Samen met heel ons straf radioteam blijven we onze luisteraars ook de komende jaren verwennen met de greatest hits, de strafste verhalen en de warmste acties zoals De Lach, de Top 2000 en Pakje van je Hart. Zo bouwen we vol passie verder aan onze grote en hechte community van luisteraars.'

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Onze aanwezigheid op FM zorgt ervoor dat we de vele digitale initiatieven, waar we bij Joe al jaren op inzetten, full force verder kunnen zetten. Zo is de ochtendshow 'Sven en Anke' met alle interviews en nieuwsberichten niet enkel te horen op Joe (fm), maar ook op 3 verschillende DAB+ zenders met telkens een andere muzikale smaak (Joe 60’s & 70’s, Joe 80’s & 90’s en Joe zelf natuurlijk). Dit is uniek in Europa en met die koppositie in digitale innovatie ontwikkelt Joe nieuwe plannen rond audio on demand en gepersonaliseerde Joe- content. We gaan dus voluit verder met Joe, altijd All the Way voor onze 1 miljoen luisteraars.'

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur Radio, TV en Streaming: 'De toekenning van deze FM-licentie voor Joe is een mooie bevestiging en erkenning voor al het harde werk dat ons radioteam de afgelopen jaren heeft geleverd. Deze nieuwe FM-licentie geeft ons de kans om ons ambitieuze plan voor de toekomst waar te maken en de unieke band die Joe heeft met zijn luisteraars verder uit te bouwen. Zo is Joe het derde grootste radiostation van Vlaanderen geworden en daar zit nog veel meer in.'