Joe dj's vieren nieuwe digitale zender Joe Christmas - VIDEO

Foto: Joe - © DPG Media 2019

Joe all the way? Christmas all the way! Dinsdag tijdens de ochtendshow - precies 50 dagen voor kerst - lanceerden Joe-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx de nieuwe digitale zender Joe Christmas.

Op de zender is 24/7 kerstmuziek te horen om al volledig in de kerstsfeer te komen.

Speciaal voor de lancering van Joe Christmas haalde dj Jan Bosman zijn beste 'ho ho ho's' boven en verraste hij de andere Joe-dj's als 'Kerstjan' met een kerstdiner.

LEES OOK: DPG Media lanceert 3 nieuwe digitale radiozenders

Joe Christmas is te beluisteren via DAB+, Joe.be, de Joe-app en het Radioplayer-platform.



Lees ook: