Joe-dj's Raf Van Brussel en Rani De Coninck lanceren lied tegen corona

Joe-dj's Raf Van Brussel en Rani De Coninck draaien niet alleen plaatjes, ze maken er ook. Het duo lanceert hun eigen 'Raf & Rani tegen Corona'-lied.

Daarmee willen de dj’s en radiozender Joe een boodschap geven aan heel Vlaanderen: blijf lekker thuis en volg de regels op. 'Het was niet eenvoudig om dit nummer te schrijven. Er zijn drama’s die zich afspelen maar we moeten ook hoopvol zijn en de moed erin houden', vertelde Raf. En ook Rani haalde haar beste Gents accent boven. 'Ik heb me wel uitgeleefd en het is een echte oorwurm geworden!', lacht Rani.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Raf en Rani een zelfgemaakt lied rond de actualiteit lanceren. Met de 'Raf en Rani Rap' brachten ze ook al nummers rond Tom Boonen, Broer & Zusdag, de Paralympics en Kerstmis.

Voor de videoclip riepen dj’s de hulp van de Joe-luisteraars in. Ze vroegen iedereen een hartje te maken en een foto of kort filmpje daarvan in te sturen. Het resultaat kan je bekijken via joe.be

Joe-ochtendduo Sven en Anke presenteert van thuis uit, Sven maakt extra programma

Joe neemt verder zoveel mogelijk maatregelen om de dj’s zo weinig mogelijk uit hun kot te halen. Zo presenteert het ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx de ochtendshow elk vanuit hun eigen living. Bij Joe staan verder alle programma's in teken van #samentegencorona met boeiende verhalen, informatie en verzoekplaten. Sven Ornelis is momenteel ook twee keer te horen bij Joe: tijdens de ochtendshow en tussen 9.00 en 12.00 uur.

Joe-dj Jan Bosman belt met bekend Vlaanderen

Ook Joe-dj Jan Bosman is benieuwd hoe het met bekend Vlaanderen gaat in deze coronatijden. Eerder deze week belde hij met Karen Damen. 'Ik weet dat heel veel mensen zich nu vervelen en de muren oplopen maar ik vind dit eigenlijk allemaal niet zo heel erg. Ik heb nog zoveel te doen in huis dat ik zelfs bang ben dat ik niet genoeg ga hebben met die vijf weken', vertelde Karen. En ook Andy Peelman werd opgebeld. 'Wij zijn denk ik door het oog van de naald gekropen. Wij zaten in Italië en mochten nog juist terugkomen', vertelt Andy.