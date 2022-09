Jo Nachtergaele wordt station manager bij Nostalgie en Nostalgie+

Na de zonnigste Beach Radio ooit en een fantastisch Beach Festival met meer dan 25.000 bezoekers heeft Nostalgie in volle vaart het najaar ingezet. Met o.a. Nieuws in 1-2-3, een verrassende en innovatieve actua-aanpak, met nieuwe stemmen voor Ochtend- en Avondspits, met een ontbijtconcert op een unieke en geheime locatie en de terugkeer van alle vaste afspraken boordevol Classics en Feelgood. De zender bevestigt ook dat er een nieuwe station manager aan boord is: Jo Nachtergaele.

Tom Klerkx, Managing Director Radio & Audio: “De afgelopen jaren hebben we met Nostalgie een straf parcours afgelegd. Van een degelijke maar ietwat grijze muziekzender evolueren we naar een eigentijdse love brand waar alle generaties zich kunnen thuisvoelen. Met een mooie mix van tijdloze classics , feelgood storytelling en creativiteit. Zeker die laatste twee hebben we voor een groot deel te danken aan Jo Nachtergaele, die ons sinds 2019 als freelancer adviseerde op vlak van branding, marcoms en creative partnerships. Ik ben heel blij dat Jo nu full time aan boord komt om het succesverhaal van Nostalgie verder uit te bouwen”.



Jo Nachtergaele is een “oude bekende” in medialand. Hij was jarenlang directeur marketing bij VMMa/Medialaan, richtte o.a. JIMtv, JIM Mobile en VTMKzoom op en nam in 2011 ontslag om ieder jaar iets anders te gaan doen. De afgelopen jaren werkte hij achter de schermen ook voor Nostalgie: “Samen met Tom Klerkx, Creative Director Kevin De Geest en het hele Management Team van Nostalgie kreeg ik de kans om, n.a.v. het radio-licentie-dossier, mee te denken en te schrijven aan een radioverhaal-voor-de-toekomst. Nu we die licentie terecht behaald hebben en met alle Nostalgie-bagage van de afgelopen jaren, wil ik ook mij ook graag 200% inzetten om al die plannen te realiseren. Dat wordt ongetwijfeld een pittige challenge maar voor mij ook een zeer boeiende terugkeer in medialand”.

