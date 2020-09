Jeroen Meus zoekt publiek voor 'Twee Tot de Zesde Macht'

Foto: Eén - © VRT Geert Van Hoeymissen 2019

Ben je een grote liefhebber van 'Twee tot de zesde macht'? Kan je niet wachten tot de uitzendingen op televisie? Dan krijg je van Eén de kans om de quiz van dichtbij mee te volgen want er zijn nog vrije plaatsen in het publiek!

De gastheer van dienst, Jeroen Meus, ontvangt jullie met open armen in de studio. Ook onze duo’s van bekende en onbekende Vlamingen hopen op een massale steun! Er wordt een drankje voorzien om met je bubbel een gezellige avond te beleven.



De opnames vinden plaats in Studio 7 van Videohouse in Vilvoorde. Daar is parking voorzien, maar ook het station van Vilvoorde is vlakbij. Kom tussen 21 oktober en 13 november 2020 af en zorg samen met ons voor een onvergetelijke avond. De enige vereiste is dat je ouder bent dan 16 jaar.



Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt! Schrijf je hier in!