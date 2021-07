Ingeborg zingt over hormonen in 'Tien Om Te Zien' - VIDEO

Nu zondag keert 'Tien Om Te Zien: De Zomer van 19XX' terug naar het jaar 1995. De carrière van Erik Goossens liep toen letterlijk op wieltjes, de zanger van Leopold 3 had die zomer zijn kruisbanden gescheurd en entertainde zijn fans vanuit een rolstoel op het podium van 'Tien Om Te Zien'.

Ook Marijn Devalck stond op het podium, in een opvallend duet met Balthasar Boma. Scatman John leerde iedereen wat 'scatten' is en Ingeborg deed een verdienstelijke poging om de hormoonhuishouding van de vrouw te verduidelijken aan de hand van een partijtje Ping Pong.

In het nummer was ook een verrassende rol weggelegd voor haar 'Schuif Af'-collega Arthur. 'Dit is echt een blij liedje', vertelt Ingeborg. 'Ik ben daarvoor speciaal naar een specialist geweest om te checken of het allemaal klopte wat er in mijn tekst stond. Die zei: heb jij dat geschreven?'

'Tien Om Te Zien: De Zomer van 1995', zondag 18 juli om 20.00 uur bij VTM.