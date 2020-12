In de kerstvakantie draait Peter Van De Veire weer aan 'Het Rad'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Geweldig goed nieuws: 'Het Rad' is terug en doet de volledige kerstvakantie schitteren. Vanaf 21 december laat Peter Van De Veire de kandidaten weer draaien aan het rad en puzzels oplossen.

Maar liefst 3000 Vlamingen meldden zich aan voor het nieuwe, feestelijke seizoen en dat deden ze niet zomaar. Want wie 'Het Rad' zegt, zegt prijzen. Wim Opbrouck is opnieuw de magazijnier van de prijzenwinkels en met een totaalwaarde van 320.000 euro zijn de prijzen meer dan de moeite waard. Dit keer kunnen niet alleen de kandidaten hun karretje volladen, maar ook het publiek en de kijkers thuis maken kans op een speciale prijs tijdens deze kersteditie: de Secret Santa. Bovendien kunnen de kijkers op Kerstdag ook hun eigen held uit de zorg extra in de bloemetjes zetten via de website van VIER.

Uiteraard zijn ook de bekende letterzetters opnieuw van de partij en zij hebben het voorbije jaar stuk voor stuk iets opvallends gedaan. En naar goede gewoonte brengen ze ook een geheim over zichzelf mee naar de set. Onder anderen Sandra Kim, die 'The Masked Singer' won, draait dit seizoen de letterbordjes om.

'Het Rad', van maandag tot woensdag en op Kerstdag en Nieuwjaarsdag op VIER.