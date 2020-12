'Iedereen Beroemd' zoekt duo's voor nieuw spel 'Klikipedia'

Voor een nieuwe spelrubriek van 'Iedereen Beroemd' zoekt En leuke duo's die al eens graag doorklikken op Wikipedia, die zot zijn van weetjes of gewoon een tof spel willen spelen.

De opnames zullen plaatsvinden op een weekenddag op VRT en duren ongeveer anderhalf uur per aflevering, hoewel je best een volledige dag vrij houdt. Je weet maar nooit hoe ver je geraakt! Beide kandidaten moeten minstens 16 jaar oud zijn en in elkaars contactbubbel zitten.



Wil je meedoen aan 'Klikipedia'? Mail dan je contactgegevens en een kort voorstellingsfilmpje van jullie twee naar klikipedia@een.be! Succes!