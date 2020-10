Huiszoekingen bij productiebedrijf Lecter Media

Vrijdag heeft de politie huiszoekingen gehouden bij productiehuis Lecter Media en verschillende medewerkers in het Gentse. Dat kadert in een onderzoek dat loopt naar een aflevering van 'Axel Gaat Binnen' waarin een pedofiel is geïnterviewd. Zo bericht Het Laatste Nieuws.

Mede-zaakvoerder van Lecter Media, Guy Goedgezelschap, is verbaasd over deze huiszoeking. 'We kunnen niet anders dan het ondergaan, ook al zijn we van mening dat wij alles correct hebben gedaan', zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Ook de advocaat van de geïnterviewde pedofiel, Joris Van Maele, reageert: 'Mijn cliënt heeft een IQ van 67 en is geïnterneerd. Op televisie komen is alleen maar nadelig voor hem en zijn slachtoffers', zegt hij.

De aflevering van 'Axel Gaat Binnen' in het Forensisch Psychiatrisch Centrum stond geprogrammeerd op 7 september, maar werd door een eenzijdig verzoekschrift verboden voor uitzending. Channel Manager van VTM, Maarten Janssen, zei daarover eerder al: 'Alle betrokkenen die aan het woord komen in de uitzending hebben hun toestemming verleend.' Hij hekelde toen ook al het feit dat ze zich niet hebben kiunnen verdedigen.

Volgens Het Laatste Nieuws wil bij het parket voorlopig niemand reageren.

