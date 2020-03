'Hot in uw Kot!' Goedele Liekens redt je liefdesleven in coronatijden

Foto: © VIJF 2020

Doet het op elkaars lip leven je uitschreeuwen van genot of frustratie? Nieuw op vijf.be - 'Hot in uw Kot'! met relatietips and tricks van Goedele voor een nog beter liefdesleven.

Goedele Liekens staat vanaf vandaag via vijf.be klaar om al je relatie-, liefdes- en seksvragen in tijden van Corona te beantwoorden. Want we zorgen nu meer dan ooit voor onszelf: er wordt vaker en gezonder gekookt, via online meditatie- en yogalessen wordt de innerlijke mens goed gesoigneerd, de lenteschoonmaak begon zelden zo vroeg en grondig, maar wat doen we voor onze relatie? Nooit spendeerden we meer uren samen met onze liefdespartners dan nu. Een unieke kans volgens Goedele om het samen nog beter te hebben. Natuurlijk komen er irritaties boven drijven, maar dat lijken niet meer dan werkpunten, werkpunten waar Goedele je maar al te graag bij helpt.



Wat heb je nodig om je relatie nog sterker te maken? Waar kan Goedele jullie bij helpen? Doet het op elkaars lip leven je uitschreeuwen van genot of frustratie? Laat het Goedele weten via vijf.be of de Instagram van VIJF.



Sinds het ingaan van de regeringsmaatregelen omtrent het Coronavirus werd de dagprogrammering van VIER en VIJF uitgebreid. Tegelijk werden ook heel wat nieuwe en graag geziene online formats gelanceerd, zoals de Viktor Vlogdown, Kat Homeparty en Wim Zingt. Onze gezichten zijn steeds vaker te zien zijn op vier.be. Kat Kerkhofs gaat voortaan elke weekdag live op Instagram terwijl ze met een BV belt om te horen hoe zij hun quarantaine doorbrengen. Viktor vlogt dan weer dagelijks vanuit Oostduinkerke om het leven daar met zijn familie in beeld te brengen. Wim Opbrouck trakteert iedereen elke ochtend op een liedje aan zijn piano, zolang we moeten thuisblijven. VIER en VIJF proberen hiermee de verscherpte voorschriften zo aangenaam mogelijk te maken voor de thuiszitters en hen een hart onder de riem te steken bij gebrek aan entertainment buitenshuis.



En vanaf morgen staat Goedele Liekens koppels met raad en daad bij via vijf.be en de Instagram van VIJF. Met haar jarenlange expertise is zij de geknipte persoon om je liefdesleven nog sterker te maken in Coronatijden. Want alles kan altijd beter. Ook je liefdesleven.