Hoe gaat het nog met Jonas Meukens van X!NK? Qmusic gaf het antwoord!

Foto: Qmusic - © DPG Media 2019

Nog tot en met vrijdag 30 oktober horen de Qmusic-luisteraars de beste nummers uit de jaren 2000 tot en met 2009 in de 'Top 500 van de 00's'. Woensdag 28 oktober kreeg het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe naar aanleiding van de 00's twee deelnemers van Eurosong for Kids over de vloer.

Jonas Meukens, die in 2003 deelnam met X!NK, en Bab Buelens, die meedeed in 2007 kwamen naar de studio. Dé vraag die iedereen zich stelt: is de vriendschapsband van X!NK er nog? 'Ja, de band is er nog. Die is niet plat', lachte Jonas. 'We zien elkaar nog wel. En als we elkaar zien, lijkt dat van gisteren geleden.' Jonas had ook fijn nieuws te vertellen in de ochtendshow: 'Ik word binnenkort voor het eerst vader van een zoontje. Daar kijken we enorm naar uit. Het is heel spannend.'

Gillende meisjes bij de vleet, maar ook zijn huidige vriendin was vroeger fan van X!NK: 'Het was wel een gekke periode, ja. Ik ben vroeger ook mijn huidige vriendin tegengekomen, uiteraard zonder te weten wie zij toen was. Ze vertelde dat ik toen helemaal niet vriendelijk naar haar keek. We waren elkaar dan ook tegengekomen bij de tandarts', aldus Jonas. 'Zoveel jaren later zijn we dan toch samengekomen.'

Bekijk de Singstar Battle tussen Bab en Jonas op het 00's-nummer 'All The Small Things' van blink-182 hier: