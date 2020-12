Het wordt een gekke kerst: 'Gillis en Govaerts' coveren 'It's beginning to look a lot like Christmas'

Foto: MNM - © VRT 2020

De Sint is het land uit en het aftellen naar Kerst kan nu écht beginnen. MNM-Dj's Sander Gillis en Laura Govaerts lanceerden vandaag hun kerstclip. De twee Dj's van jongerenzender MNM laten hun innerlijke Mariah Carey en Michael Bublé los en brengen een cover van de kerstklassieker 'It's beginning to look a lot like Christmas' van Perry Como.

'Om deze gekke kerst toch net wat fijner te maken, hebben we besloten een golden oldie in een nieuw glitterpakje steken', vertelt Sander Gillis.

'Geen betere manier om in de kerstmood te komen dan met de juiste muziek. It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas is een klassieker en de ideale soundtrack voor bij het versieren van je kerstboom. En nee, dat is niet Perry Como of Frank Sinatra die je hoort, maar wel Sander Gillis! Een waar cadeau voor je oren, die stem! Merry Christmas from Gillis & Go-ho-ho-vaerts', vult dj Laura Govaerts aan.

De video is te bekijken via MNM.be.

'Gillis & Govaerts', van maandag tot donderdag om 16.00 uur op MNM en via de MNM-app.