Het raden kan beginnen: 'The Masked Singer' geeft eerste 3 pakken vrij

Wolf, Libelle en Koningin. Dat zijn de 3 pakken waarmee 'The Masked Singer' voor het eerst naar buiten treedt. Daarmee is het aftellen naar het grootste mysterie van het najaar officieel begonnen.

Binnenkort treden 8 pakken uit de schaduw, met daarin 8 bekende mensen die het al zingend tegen elkaar opnemen. Zij hullen zich van kop tot teen in prachtige kostuums en zijn enkel aangewezen op hun stem. Zo neemt een zingende Libelle het op tegen een stoere Wolf. Of gaat de Wolf in duel met de glamoureuze Koningin. Kan Vlaanderen raden om welke bekende gezichten het gaat, enkel en alleen op basis van hun stem?

Samen met de onthulling van Wolf, Libelle en Koningin, lichten de 3 pakken ook alvast een tipje van de sluier over hun echte identiteit. In een persoonlijke video stellen ze zichzelf met vervormde stem voor en delen ze een eerste tip die de speculaties meteen doet aanwakkeren.

De kostuums waarachter de bekende gezichten zich verschuilen, zijn niet de minste. Ze werden speciaal voor 'The Masked Singer' in Vlaanderen ontworpen door de Amerikaanse Emmy-winnares Marina Toybina. Daarbij werd de grootste aandacht besteed aan de kleinste details om het showgehalte van het scherm te laten spatten.

Ontdek hier 10 weetjes over de kostuums van 'The Masked Singer':

1. Het gewicht van de kostuums varieert sterk. Libelle is het lichtste kostuum en weegt zo’n 3 kg. Koningin is met 12 kg het zwaarste kostuum.

2. Alleen al de staart van Wolf weegt 4 kg. Dat zorgde voor ernstige rugpijn waardoor Wolf na enkele dagen een harnas moest dragen om het gewicht beter te verdelen.

3. Om het pak van Koningin aan te trekken is min. 1 uur nodig. Andere pakken hebben voldoende met 30 minuten.

4. Omdat het zo lang duurt om een pak aan te trekken worden plaspauzes vooraf ingepland, er kan helaas niet van worden afgeweken.

5. De temperatuur onder een masker loopt na 10 min. op tot ongeveer 35 graden. De Masked Singers kunnen hun maskers daarom max. 20 min aan een stuk ophouden, nadien moeten ze backstage naar frisse lucht happen.

6. Tijdens elke pauze worden de Masked Singers afgekoeld met elektrische handventilatoren via speciale ventilatiegaten in de kostuums. In het masker van de Libelle zit bovendien een vast ventilatiesysteem ingebouwd.

7. De ogen van de Masked Singers zitten zelden op ooghoogte van het kostuum. Vaak kijken ze door - langs de buitenkant onzichtbaar - kijkgaas. Hierdoor is het zicht vaak erg beperkt en kunnen ze moeilijk zonder begeleiding bewegen.

8. De vleugels van Libelle bestaan uit een metalen onderstructuur, die een lokaal magnetisch veld creëerde waardoor het signaal van de microfoons tijdens de opnames ernstig werd verstoord.

9. Het pak van Koningin is zo fragiel dat de buitenkant werd ingepakt in vuilniszakken om het te kunnen aantrekken en beschadiging te vermijden.

10. De spanwijdte van Libelle is meer dan 2,5 meter, waardoor ze door geen enkele gewone deur kan. Wanneer Libelle rondloopt, is ze dan ook een ‘gevaar’ voor haar collega’s.

Wie er verstopt zit in de mysterieuze kostuums, is zowel voor het 4-koppige speurdersteam als voor het publiek één groot raadsel. En dat kan echt om het even wie zijn. De bekende gezichten nemen het dan wel al zingend tegen elkaar op, dat betekent niet dat het allemaal zangers zijn. Want veel meer dan een zo goed mogelijke zangprestatie neerzetten, hebben ze allemaal één groter doel voor ogen: hun identiteit zo lang mogelijk geheim houden.

Met de bekendmaking van Wolf, Libelle en Koningin barst de spannende zoektocht nu echt los. Wanneer 'The Masked Singer' bij VTM van start gaat, wordt binnenkort bekendgemaakt.

