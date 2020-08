Het najaar van Canvas: dit zie je vanaf september

Foto: Canvas - © VRT 2020

Canvas begint binnenkort aan een gloednieuw tv-seizoen. Het wordt een mix van vertrouwde titels en verrassende nieuwe programma's. Een overzicht per programma.

'Filip van België. De lange weg naar de troon'

Op 15 april van dit jaar werd koning Filip 60. Vandaag zit hij iets meer dan zeven jaar op de troon. Naar aanleiding daarvan brengt Canvas een vierdelige biografische documentaire over het leven van de zevende koning der Belgen. 'Filip van België. De lange weg naar de troon' zoomt in op de belangrijkste momenten uit het leven van Filip aan de hand van archiefbeelden en interviews met gezaghebbende journalisten, politici en mensen uit de entourage van de koning. Een aantal voormalige medewerkers van Filip of van het Paleis spreekt daarbij voor het eerst voor de camera. Veel meer dan de grote geschiedenis te vertellen, focussen de makers op het dagelijkse leven van Filip. Zo documenteert de reeks hoe hij zich heeft ontwikkeld als mens, prins en staatshoofd. Vanaf maandag 21 september om 21.20 uur op Canvas.

'Een Zomer Als Geen Andere'

In de winter brak COVID-19 uit. In de lente zat de wereld in lockdown. En de zomer werd er één als geen andere. Rudi Vranckx reisde met een camper door Europa op zoek naar de impact van het coronavirus. Hij wil het niet in de eerste plaats hebben over de onmiddellijke gevolgen, maar onderzoeken wat er ons te wachten staat op lange termijn. Wordt het ooit nog zoals vroeger? Zal Europa er anders uitzien? Moeten we niet alleen naar virologen, maar ook naar klimaatwetenschappers luisteren? Heeft massatoerisme nog een toekomst? Rudi trekt onder andere met een glacioloog de bergen in, zoekt neonazi’s op in het hol van de leeuw, gaat met een historicus op zoek naar sporen van de Spaanse griep en vraagt zich af hoe een opera klinkt in coronatijd. Een roadtrip van Brussel door Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk naar het zwaar getroffen Italië. Vanaf dinsdag 22 september op Canvas.

'Besmet'

We worden vandaag geconfronteerd met een wereldwijde pandemie die ons leven helemaal overhoop heeft gegooid. Wat besmettelijke ziektes betreft, zijn we nu wel wakker geschoten. Maar wat velen niet weten is dat wetenschappers in een prachtig Art Deco gebouw op het Antwerpse Zuid al meer dan een eeuw kennis vergaren over allerhande nieuwe en oude ziektebeelden. Dat gebouw is het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het onderzoek dat er wordt uitgevoerd, helpt de wetenschap om ziektekiemen te begrijpen en te bestrijden die de wereldgezondheid in gevaar kunnen brengen. Hoe belangrijk dat is, hebben we de voorbije maanden allemaal samen ontdekt. Maar corona vormt niet de enige bedreiging, zo blijkt uit de vierdelige reeks 'Besmet', die ons een unieke inkijk geeft in de werking en de geschiedenis van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Later dit najaar op Canvas.

'60 jaar Sportweekend'

Na 'Pano(rama)' is 'Sportweekend' het langstlopende tv-programma van Vlaanderen. In deze vierdelige reeks belicht Sammy Neyrinck 60 jaar spraakmakende sportreportages en de manier waarop die werden gemaakt. Tegelijk biedt de reeks een overzicht van evenveel jaren sportgeschiedenis en van de enorme evolutie van de Vlaamse sportjournalistiek. Van de duivensport-commentaren van wijlen Pol Jacquemyns, over de humor van Mark Uytterhoeven en Carl Huybrechts tot de flashy kostuums van Ruben Van Gucht. Beelden uit het onuitputtelijke en steeds verrassende vrt-sportarchief illustreren de getuigenissen van de 'Sportweekend'-presentatoren door de jaren heen: Louis De Pelsmaeker, Hugo Symons, Ivan Sonck, Dirk De Weerdt, Dirk Abrams, Mark Uytterhoeven, Carl Huybrechts, Frank Raes, en voor de recentere periode Stef Wijnants, Ruben Van Gucht en Maarten Vangramberen. Later dit najaar op Canvas.

'Kutjaar'

De coronacrisis heeft er in diverse sectoren van onze samenleving zwaar ingehakt. Ook de cultuursector is zwaar getroffen. De sector moet het hebben van een live publiek en kwam bijna volledig tot stilstand. Maar dat weerhield kunstenaars en artiesten er niet van om te blijven denken, verzinnen en maken. De tweedelige documentaire 'Kutjaar' volgt zes verschillende kunstenaars in hun drang om te creëren, om weer op te treden. Want die passie krijgt ook een virus niet klein. De zes zijn: actrice Maaike Neuville, theatermaker Haider al Timimi, operadirecteur Jan Vandenhouwe, schrijfster Lize Spit, stand-up comedian Serine Ayari én rapper Zwangere Guy. 'Kutjaar' is een raamvertelling met één vertelstem: Josse De Pauw, die een rode draad spint doorheen de zes andere verhalen. Later dit najaar op Canvas.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' werd onlangs door de lezers van een Vlaamse krant verkozen tot het op twee na beste Vlaamse programma van de 21ste eeuw. 'Elvis' beleeft dit najaar zijn tiende seizoen en viert aan het einde daarvan zijn honderdste aflevering. Honderd spitante gasten, smaakmakers en spraakmakers, toppers en vedetten, denkers en dromers zaten de afgelopen jaren aan tafel bij Thomas. Dat zijn meer dan duizend fragmenten en vraagtekens, negenduizend minuten interview en evenveel vermaak. En dat is heel veel Thomas Vanderveken. We tellen af naar die honderd met opnieuw tien gasten die hun hoofd en hun hart openzetten en ons mee laten kijken naar de wereld door hun bril. Tien eigenzinnige stemmen. Ze schrijven, genezen, zingen, zijn actief in justitie, acteren en dansen. Acht van hen komen uit Vlaanderen, ééntje uit Nederland en nummer 100 is een topper van wereldformaat: Stephen Fry, acteur, auteur, documentairemaker en nog zoveel meer. Tien zaterdagavonden lang lopen we een stukje van hun weg mee. Vanaf zaterdag 10 oktober.

'Team Scheire' 2

Lieven Scheire is een man met een missie: in de tweede reeks van 'Team Scheire' wil hij opnieuw met behulp van wetenschap en technologie de levenskwaliteit van een aantal heel bijzondere mensen verbeteren. Daarvoor doet hij beroep op een team van moderne uitvinders of 'makers': ingenieurs, wetenschappers en programmeurs, met wie hij samen slimme oplossingen bedenkt die levens ingrijpend kunnen veranderen. Samen zorgen ze er onder meer voor dat kinderen zonder angst het operatiekwartier van Ziekenhuisnetwerk Antwerpen binnenstappen, creëren ze een graffiti-robot, ontwikkelen ze een app waardoor de blinde Pakize op de juiste bus kan stappen en ontwerpen ze een heuse weermachine voor de 10-jarige Leon. Vanaf dinsdag 13 oktober.

'Belpop'

'Belpop' is dit najaar aan zijn tiende seizoen toe, met alweer een verse lading straffe muzikanten van eigen bodem. Nog voor de release van haar debuutalbum, slaagde Selah Sue erin een internationale carrière uit te bouwen. K’s Choice schreef één van de grootste internationale succesverhalen uit de 'Belpop'. The Radios drukten een onmiskenbare stempel op de popcharts van de jaren ’90. Gabriel Rios is half Belg half Puertoricaan, maar vooral een volbloed singer-songwriter. En tot slot brengt 'Belpop' in zijn jubileumjaar ook een feestelijke dubbelaflevering over de fijnste curiosa onder de Belgische wereldhits. Vanaf maandag 19 oktober.

'Winteruur'

Voor het zesde jaar op rij overwintert Canvas met 'Winteruur', een programma als een warm deken met de welbespraakte Wim Helsen, zijn wijze gezel Swami Bami, wakkere gasten en welluidende teksten. Ook voor dit zesde seizoen kiest Wim zijn gasten met zorg uit. Mensen die hem opvallen, prikkelen, inspireren, uitdagen of interesseren. Comedians, schrijvers, dichters, theatermakers, kunstenaars uiteraard. Maar ook wetenschappers, muzikanten, bedrijfsleiders, architecten, sportmensen, opvallende televisiepersoonlijkheden, en ga zo maar door. Mensen als Koen De Bouw, Geert Mak, Veerle Baetens, Della Bossiers, Paul De Grauwe, Wouter Deprez, Olivia Rutazibwa, Pol Goossen, Hannelore Bedert, Chrostin en Christophe Vekeman. Vanaf maandag 26 oktober op Canvas.

Fictie op Canvas

Internationale topreeksen op woensdag, spannende misdaadseries op zaterdag en kwaliteitsfilms op vrijdag en zaterdag. Daar mag de Canvas-kijker ook dit najaar op rekenen. Alle reeksen zijn meteen integraal beschikbaar op canvas.be (VRT NU).

Op woensdag 2 september begint de tweede reeks van 'Big Little Lies', de HBO-serie over een groepje welstellende vrouwen in een Californisch kuststadje wiens luxeleventjes maar een façade is waarachter zich allerlei minder fraaie dingen afspelen. De sterrencast van de alom geprezen en veelvuldig bekroonde eerste reeks (met o.a. Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Laura Dern) wordt in deze tweede reeks aangevuld met onder meer Meryl Streep. Zij speelt de moeder van Perry (Alexander Skarsgård) en komt met veel verve de ware toedracht onderzoeken van de dood van haar zoon.

Aansluitend schetst 'ZeroZeroZero' (van de schrijver en producenten van 'Gommora') een onverbloemd en hard beeld van de internationale cocaïnehandel: van de Mexicaanse cartels over de Amerikaanse transporteurs tot de Italiaanse maffiafamilie die voor de distributie in Europa zorgt. Spanningen binnen die familie hebben gevolgen voor het hele netwerk. Met Gabriel Byrne, Dane DeHaan, Andrea Riseborough en Harold Torres. Vanaf woensdag 30 september.

Later volgen de tweede reeks van de prestigieuze Duitse oorlogsreeks 'Das Boot', het Zweedse drama 'Exit' en het tweede seizoen van de fascinerende feministische spionageserie 'Killing Eve'.

Op zaterdag komt er vanaf 5 september een tweede reeks van het Ierse familie- en misdaaddrama 'Blood' (met Adrian Dunbar en Grainne Keenan), waarin Jim Hogan opnieuw geconfronteerd wordt met uit de hand lopende geheimen, spanningen en frustraties binnen zijn gezin.

Nog veel noordelijker spelen de nieuwe series 'Thin Ice' en 'The Valhalla Murders' zich af. 'Thin Ice' (vanaf 26.9), van de makers van de 'Millennium'-trilogie, combineert een persoonlijk drama met een ecologische en geopolitieke thriller rond de ontginning van grondstoffen in Groenland. 'The Valhalla Murders' is een IJslandse reeks over een aantal moorden die verband schijnen te houden met wantoestanden in een weeshuis 35 jaar geleden. Voor het vierde seizoen van de Canadese reeks 'Cardinal' trekken we opnieuw naar de onherbergzame natuur van Noord-Ontario.

Filmliefhebbers weten het: voor de betere film kan je altijd bij Canvas terecht. Dit najaar is dat opnieuw op vrijdag en zaterdag. 'Demolition' (4.9) bijvoorbeeld: een drama van Jean-Marc Vallée ('Big Litle Lies', 'Sharp Objects') met Jake Gyllenhaal en Naomi Watts, over een bankier die zijn vrouw verliest door een ongeval, breekt met zijn oude leven en een nieuw probeert op te bouwen. 'Phantom Thread' (11.9) van P.T. Anderson is de afscheidsfilm van Daniel Day-Lewis, over een charismatische modeontwerper in het Londen van de jaren ’50. Later volgen onder meer de satirische 'historische' film 'The Death of Stalin' van Armando Iannucci met onder meer Steve Buscemi en Michael Palin; 'Beautiful Boy' van Felix Van Groeningen met Steve Carell en Thimotée Chalamet, over de relatie van een vader en zijn drugsverslaafde zoon; en 'On Body and Soul' van de Hongaarse Ildiko Enyedi, een onwaarschijnlijk liefdesverhaal over twee heel verschillende mensen met letterlijk dezelfde dromen.

Verhalen uit de wereld

Naast sterke eigen producties brengt Canvas ook dit najaar een selectie van de allerbeste buitenlandse documentaires over uiteenlopende onderwerpen, van human interest over geschiedenis, muziek en cultuur tot wetenschap, exploratie en natuur. Alle documentaires zijn ook beschikbaar op canvas.be / VRT NU.

De donkere kant van de mens komt aan bod in de 'true crime' documentaires op maandag. 'The Circumciser' (7.9) is een Deense film over een reeks gruwelijke, misogyne misdaden in Zuid-Afrika. De zesdelige serie 'I, Sniper' van PBS (vanaf 14.9) onderzoekt de zogenaamde 'Washington DC sniper case', waarbij kort na 9/11 op drie weken tijd schijnbaar lukraak tien mensen op straat werden doodgeschoten.

In de aanloop naar 'Team Scheire' later in september toont de tweedelige wetenschappelijke documentaire 'Drowning in Plastic' op dinsdag 8 en 15 september (om 21.20 uur) hoe erg het is gesteld met de plasticvervuiling in de oceanen. Later dit najaar volgt 'Apocalypse. The Cold War', een zesdelige reeks over de koude oorlog, die de wereld tussen 1945 en 1991 in twee kampen verdeelde.

Nog op dinsdag brengt Canvas na 'De Ideale Wereld', omstreeks 23.00 uur, spraakmakende kwaliteitsdocumentaires over maatschappelijke en historische onderwerpen. Ze zijn ook allemaal te bekijken op canvas.be. 'Once upon a Time in Iraq' (vanaf 1.9) is een vijfdelige BBC-reeks over de oorlog van de internationale coalitie tegen het Irak van Saddam Hoessein in 2003, verteld door de ogen van gewone burgers en soldaten van beide kanten. 'Cuba. The Revolution and the World' (vanaf 6.10) van Brook Lapping toont in twee delen hoe een relatief klein land als Cuba 60 jaar lang een grote invloed had op revolutionaire bewegingen over heel de wereld. Naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgt vanaf 20 oktober 'Hillary'. De vierdelige reeks portretteert de voormalige presidentskandidate, buitenlandminister én first lady van de VS en maakt duidelijk waarom Hillary Clinton een van de meest bewonderde en tegelijk verfoeide vrouwen van onze tijd is. 'The Windsors: Inside The Royal Dynasty' is een zesdelige reeks van de makers van 'The Kennedys' over het Britse koningshuis, van de abdicatie van Edward VI tot vandaag.

Op donderdag zijn er muziekdocumentaires, onder meer over Ritchie Blackmore (3.9), Whitney Houston (10.9), Jimi Hendrix (naar aanleiding van de 50ste verjaardag van diens overlijden), Simon & Garfunkel en Bryan Ferry. Later in het najaar volgt Confessions to dEUS, een nieuwe documentaire van Fleur Boorman die de band rond Tom Barman volgt tijdens hun Europese tournee naar aanleiding van de 20ste verjaardag van The Ideal Crash. Rode draad zijn de persoonlijke verhalen van de bandleden en de concertbezoekers over de betekenis van de plaat in hun leven.

Op zondag combineert Canvas natuurexploratie en cultuurgeschiedenis. Ben Fogle gaat in 'Where The Wild Men Are' vanaf 6 september om 20.05 uur) op zoek naar mensen die uit de ratrace zijn gestapt en ergens op een afgelegen plekje van de wereld hun eigen leven leiden, onder meer in Peru, Marokko, Panama en Sri Lanka. Aansluitend (om 21.00 uur) zijn er cultuurdocumentaires, bijvoorbeeld over de restauratie van de Notre Dame ('Ancient Cathedral Rescue'), over de lange en rijke Perzische geschiedenis ('Persia: A History of Iran') en over de Hunnen ('Attila', 'L’énigme des Huns').

Omstreeks 22.00 uur zijn er op zondag auteursdocumentaires, films met een specifieke blik of een bijzondere betrokkenheid van de makers. Zo volgt de Zwitserse Fanny Braüning in 'The Journey' (6.9) haar ouders op hun wereldreis in een camper. Niet evident, want haar moeder is al 20 jaar verlamd tot aan haar hals (naar aanleiding van de MS-week). In 'L’École de la Dernière Chance' (13.9) portretteert Thierry Michel leerlingen en leraars van een school in Luik waar kansarme jongeren van diverse afkomst een laatste kans krijgen om een beroepsopleiding te volgen. 'Liefde in Tijden van Jongdementie' (20.9) is een documentaire van Leo De Bock over een toneelproject van acht mensen met jongdementie, hun partners en buddy’s (naar aanleiding van Wereld Alzheimer Dag). In 'Who Killed the Prime Minister' toont Axel Gordh Humlesjö hoe een onschuldige man 30 jaar lang beschouwd werd als de moordenaar van de Zweedse premier Olav Palme in 1986. Later volgen nog documentaires over onder meer de Belgische modeontwerper Martin Margiela (een film van Reiner Holzemer), een ongemakkelijke familiegeschiedenis ('A Family Affair' van de Nederlander Tom Fassaert) en over Imelda Marcos ('The Kingmaker' van Lauren Greenfield) en de Syrische burgeroorlog door de ogen van de vrouwelijke burgerjournaliste Waad Al-Kateab ('For Sama').

Sport

Het belooft een druk sportnajaar te worden, voor zover corona het toelaat tenminste. De meeste rechtstreekse uitzendingen zitten op Eén, maar voor achtergrond en analyse van het voetbal en wielrennen kunnen de sportliefhebbers uiteraard terecht bij Canvas, in 'Extra Time' en 'Extra Time Koers'. Frank Raes en Ruben Van Gucht en hun gasten zullen ongetwijfeld heel wat te vertellen hebben, want dat het geen gewoon sportnajaar wordt, zoveel is duidelijk. 'Extra Time' is er elke maandag omstreeks 22.00 uur en 'Extra Time Koers' op woensdag 23 en 30 september en op 7, 21 en 28 oktober op 21.20 uur, met telkens een terugblik en voorbeschouwingen bij de 'voorjaarsklassiekers' van de week, zowel bij de vrouwen als bij de mannen.

Maar Canvas brengt ook live sportverslaggeving. Op vrijdag 21 augustus is er eerst nog de finale van de Europa League 2019-2020 en op 22 oktober gaat de nieuwe EL-competitie van start. Ook de Memorial Van Damme wordt rechtstreeks uitgezonden, op vrijdag 4 september. Daarbij kijken we onder meer uit naar de werelduurrecordpoging van Mo Farah en de driekamp met Nafi Thiam (horde, kogel, hoogspringen). Ook een aantal wedstrijden van het WK wielrennen (vanaf 20 september) en het EK Basketbal 3 x 3 in Antwerpen (vanaf 24 september) wordt op Canvas uitgezonden.



