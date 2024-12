Hartverwarmende JOE-actie breekt record: maar liefst 1.682.949 euro ingezameld voor kinderen in armoede

Met een krachtig doel voor ogen – tienduizenden kinderen in kansarmoede een magische kerst bezorgen – wist radiozender JOE een verbluffend recordbedrag van 1.682.949 euro in te zamelen met de actie Pakje van je Hart.

Deze opbrengst maakt het mogelijk om in ​ samenwerking met vzw Kindergeluk en Koning Boudewijnstichting bijna 36.000 kinderen uit kansarme gezinnen een kerstcadeautje te geven. Dat onthulden JOE-dj’s Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel en Rani De Coninck samen met ambassadeurs Dina Tersago en Jasper Steverlinck daarnet vanop het dak van het JOE Christmas House. Als kers op de taart zorgt Pommelien Thijs voor een bangelijke afsluiter van de feestelijke slotshow op de Grote Markt van Antwerpen.

JOE-dj’s: 'De voorbije weken hebben we met onze Pakjestruck het hele land rondgereden met één belangrijke boodschap: schenk een Pakje van je Hart. Want 1 op de 5 kinderen in ons land groeit op in kansarmoede en voor hen ligt er geen pakje onder de kerstboom. Duizenden mensen hebben hun gouden hart getoond. Vorig jaar was al een fantastische editie met een ongelooflijk bedrag, en onze hoop was er dit jaar nog een schepje bovenop te kunnen doen. Dat is ons gelukt! Dikke merci aan iedereen die heeft bijgedragen!'

Net voor de bekendmaking van het eindbedrag zorgde schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud nog voor een grote verrassing. Ze overhandigde vanuit de stad Antwerpen een cheque van maar liefst 10.000 euro.

De afgelopen weken toerde de JOE Pakjestruck door heel Vlaanderen en brachten duizenden mensen een bezoekje aan de truck om een pakje te schenken. Ook bekend Vlaanderen toonde zijn warm hart. Onder meer Andy Peelman, Celine Van Ouytsel, Bart Appeltans, Saïd Boumazoughe en Pat & Loredana kwamen langs.

De actie Pakje van je Hart is dan wel ten einde, het gezellige JOE Christmas House staat nog tot en met 5 januari 2025 op de Antwerpse Grote Markt. Daar wordt elke dag live radio gemaakt en elke vrijdag kunnen bezoekers genieten van een spetterend optreden. Deze artiesten doen de komende weken het dak van het JOE Christmas House daveren:

Vrijdag 20/12 om 20u00: Aaron Blommaert

Vrijdag 27/12 om 20u00: Christophe Verholle

Vrijdag 3/01 om 20u00: Niels Destadsbader

Zondag 5/01 van 14u00 tot 16u00: JOE Singalong met Bart-Jan Depraetere