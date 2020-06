Groen licht voor 'Dertigers'

Foto: Eén/VRT - © Warner Bros. België 2019

Binnenkort, op maandag 6 juli om precies te zijn, starten de opnames van de populaire En-serie 'Dertigers'. Dat betekent dat de reeks zoals voorzien volgend voorjaar op televisie komt.

Door de maatregelen in verband met het coronavirus konden de opnames niet starten op de geplande datum, maar omdat testopnames waarbij iedereen zich aan de afstandsregels hield geen problemen opleverden, kunnen de opnames binnenkort dus van start gaan. Kim Van Oncen, Saartje in de serie, liet bij Marathonradio op MNM ook al weten dat bepaalde personages elkaar kunnen kussen. 'Met één ander personage gaat dat', aldus Van Oncen.



Uiteraard respecteren de cast en crew alle veiligheidsmaatregelen, maar naarmate de tijd vordert, behoren wat meer intieme scènes ook weer tot de mogelijkheden. 'Het is natuurlijk allemaal wat anders dan vroeger, maar dat onze bubbel voortaan uit tien mensen mag bestaan, is goed nieuws voor ons', gaat Van Oncen verder. 'Het is gewoon een kwestie van ons gezond verstand te gebruiken en privé wat op te passen. Op die manier kunnen we op de set gewoon ons werk doen. Met een van de mensen uit je bubbel mag je wat nauwer contact hebben, maar ik ga nog niet verklappen wie dat zal zijn bij Saartje. Die persoon mag ik ook kussen, met toestemming van viroloog Marc Van Ranst natuurlijk. Bij 'Familie' op VTM gaan ze ook zo te werk', besluit Van Oncen.



Er is overigens nog goed nieuws voor de kijkers van Eén, want de opnames van de komische serie 'Loslopend wild' zijn ook weer hervat, natuurlijk ook met respect voor de veiligheidsmaatregelen. Zo houden cast en crew afstand van elkaar en dragen ze een mondmasker als dat niet mogelijk is. Het programma geldt bovendien als voorbeeld voor andere series. Donderdag, 18 juni, vindt er een overlegmoment plaats voor de Vlaamse audiovisuele sector. Omdat 'Loslopend wild' het eerste programma is dat op locatie wordt opgenomen sinds de coronacrisis, kunnen veel andere zenders en programma’s en zenders deze werkwijze overnemen.



Bron: VRT NWS