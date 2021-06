Gloednieuw duo Kawtar en Robin presenteert in juli de 'Ochtendshow' op MNM

De zomervakantie komt eraan. MNM-luisteraars hoeven zich in die lange vakantie geen moment te vervelen, want MNM heeft heel wat leuks in petto. Met Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert presenteert een gloednieuw duo de 'Ochtendshow'.

MNM trekt een hele zomer lang naar verschillende kampplaatsen en hijst er de MNM-vlag. Jong talent wordt in de kijker gezet tijdens MNM Start To DJ. Online luister je naar de nieuwe podcast 'Tokyo Hotel' en het tweede seizoen van 'Lotte gaat diep'.

'De Ochtendshow': met gloednieuw duo Kawtar en Robin

Je hoorde hen misschien afgelopen zaterdag al samen presenteren tijdens Marathonradio. Wel, dit duo presenteert tijdens de maand juli ook de 'Ochtendshow'. Kawtar is al iedere ochtend te horen in 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'. Jong geweld Robin is sinds augustus vorig jaar MNM-dj van het programma 'BFF - Best Friends Forever'.

In augustus neemt Evelyn De Backer de 'Ochtendshow' voor haar rekening.

'De Ochtendshow met Kawtar en Robin', elke weekdag in juli van 6.00 uur tot 9.00 uur op MNM.

MNM-podcasts

Deze zomer biedt MNM extra online luisterplezier. De radiozender lanceert twee podcasts:

'Lotte Gaat Diep'

In het tweede seizoen van 'Lotte Gaat Diep' praat MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael met tien bekende Vlamingen over verschillende onderwerpen. Welke plaats hebben liefde, vriendschap, relaties en seksualiteit in hun leven? Hoe gaan ze om met kleine frustraties in een relatie, met liefdesverdriet, met onzekerheden over hun lichaam...? Alvast zangeres Klaasje Meijer van K3 laat Lotte in haar hart kijken.

Luister op maandag 28 juni naar de 'Ochtendshow' op MNM en kom te weten welke andere negen BV's hun warme verhalen met Lotte delen.

'Tokyo Hotel'

MNM-dj's Ann Reymen en SportStan volgen de sportzomer op de voet en brengen leuke verhalen rond het EK Voetbal, de Ronde van Frankrijk, en de Olympische Spelen.

Maar, er is meer. Ann Reymen gaat ook dieper in op sportverhalen in de podcast 'Tokyo Hotel'. Elke aflevering maakt ze samen met atleten een auditieve trip door een hotel waar ze vaak verblijven. Wat doen ze in hun kamer als ze daar uren alleen zitten? Hoe vaak moeten ze voor een wedstrijd naar het toilet...? Je komt het allemaal te weten in 'Tokyo Hotel'.

Luister vanaf vrijdag 23 juli, bij de start van de Olympische Spelen, naar deze tien atleten in 'Tokyo Hotel':

- Alexandre Marcourt is een jong zwemtalent. Zijn specialiteit is de vrije slag.

- Tim Brys & Niels Van Zandweghe gaan voor een medaille op de Olympische Spelen in de discipline roeien.

- Ervaren baanwielrenner Kenny De Ketele won zowat alles wat er te winnen valt in het baanwielrennen. Hij wil nu, aan de zijde van Robbe Ghys, de kroon op het werk zetten in de ploegkoers.

- Emma Plasschaert is een zeilster uit de Laser Radial-klasse. Ze kijkt met vertrouwen uit naar de Olympische Spelen.

- Hanne Claes is een 400 meter hordeloopster die ook sprint voor aflossingsteam de Belgian Cheetahs.

- Polsstokspringer Ben Broeders neemt het tijdens de Olympische Spelen op tegen wereldwonder Armand ‘Mondo’ Duplantis.

- Basketcoryfee Ann Wauters haar palmares is groter dan gemiddeld tien sporters samen. Zij gaat met de Belgian Cats voor het eerst naar de Spelen. Ann wil met haar ervaring het team op sleeptouw nemen.

- Thomas Briels & Loïck Luypaert: kunnen deze twee Belgian Red Lions naast de Europese titel en de Wereldtitel na Olympisch zilver nu ook Olympisch goud pakken? Captain Briels en verdediger Luypaert weten wat ze moeten doen om geschiedenis te schrijven.

- Muurklimster Anak Verhoeven gaat niet naar de Olympische Spelen, maar vond wel een bijzonder leven in de klimsport.

- Taekwondoka Jaoaud Achab pakte op de vorige Spelen geen medaille. Dit jaar wel? Hij behoort alleszins tot de wereldtop.

Jong talent in 'MNM Start To DJ'

De strafste dj-contest van Vlaanderen komt terug! Met 'MNM Start To DJ' gaat MNM opnieuw op zoek naar jong dj-talent dat van achter de decks en knoppen iedereen omver blaast, en elke dansvloer kan vullen met een stomende dj-set. De afgelopen jaren kregen de carrières van dj’s 5NAPBACK, Manuals, Voltage en Merlo een gigantische boost, nadat ze de wedstrijd wonnen, met bekendheid op nationale radio, en boekingen op grote feestjes en internationale festivals als gevolg.

Ook deze editie geeft MNM graag de kans aan alle jongeren vanaf 16 jaar om deel te nemen aan 'Start To DJ'. De finalisten zullen op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 augustus het beste van zichzelf tonen in uitdagende dj-battles met publiek in zomerbar Ipanema van club Versuz in Hasselt. Dit alles onder het toeziend oog van een bekende professionele jury en met begeleiding van MNM-dj's Kawtar Ehlalouch en Laurens Luyten, die de luisteraars mee laten genieten van de partysfeer.

De winnaar van 'MNM Start To DJ' wordt niet alleen één van de huis-dj's van MNM, maar krijgt ook de super exclusieve kans om te spelen in het enorme Sportpaleis tijdens de twee concerten van topdj's Dimitri Vegas & Like Mike op vrijdag 17 en zaterdag 18 december.

Inschrijven voor 'MNM Start To DJ' kan tot en met dinsdag 6 juli via mnm.be.

MNM hijst de vlag op jouw kamp

Eén ding is zeker: we gaan dit jaar terug op kamp. Na alweer een bijzonder jaar kunnen jongeren deze zomer opnieuw genieten en ontspannen. MNM maakt vier weken lang verschillende kampen MNM-approved door er een MNM-kampvlag te hijsen. Daar hoort elke week ook een verrassing bij, want het kamp met de gouden vlag, wint een exclusief dansfeest.

Inschrijven kan via mnm.be.

Westtoer

Op donderdag 1 juli maakt MNM-dj Astrid Demeure radio vanop het Epernayplein in Middelkerke. Ze ontvangt verschillende ambassadeurs van de kust en praat met hen over mode, kunst, muziek... Ze wordt die dag bijgestaan door mobiele reporters Wanne Synnave en Aaron Blommaert. Zij testen verschillende watersporten uit zoals zeekajak en Stand-Up Paddle.

'Westtoer', donderdag 1 juli van 13.00 tot 19.00 uur op MNM.