Gilles De Coster praat met 'Procureurs' op Canvas - INTERVIEW

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2020

Vanaf maandag 6 januari is de nieuwe human interest reeks 'Procureurs' te zien op Canvas. In deze serie praat Gilles De Coster met procureurs. Want wie ze zijn en wat ze precies doen binnen ons rechtssysteem is voor velen van ons niet altijd even duidelijk. En toch blijken ze een zeer belangrijke schakel te zijn.



Wat mogen we verwachten van 'Procureurs'?

Gilles De Coster: ''Procureurs’ is een logisch vervolg op de twee voorgaande interview- en portretprogramma’s met mensen uit een bepaalde beroepsgroep binnen justitie. Van procureurs weet je niet veel omdat die doorgaans niet mogen praten, maar waarvan blijkt dat die ongelooflijk veel impact hebben op een strafonderzoek. Zij beslissen over voorlopige hechtenis, ook al is het om 3 uur 's nachts, met hun kind op de arm. Vervolgen of niet, seponeren enz. Zij nemen de beslissingen. Ze zijn dus een soort eerste rechter. Nog meer dan advocaten of wetsdokters hebben zij impact op de rechtsgang. En dat is best gek, want jan publiek kent een procureur eigenlijk niet. Die hebben zelfs géén imago. En toch zijn net zij de échte strategen van een strafonderzoek.'

Was het moeilijk om de procureurs echt concrete dingen te laten vertellen?

'Je hoeft de dingen niet letterlijk te benoemen om te weten waarover het gaat. Soms begint een verhaal met 'ik herinner mij een zaak' én je bent vertrokken. Je hoeft daarom niet noodzakelijk naam en toenaam van de betrokkenen te weten.'

Want over lopende zaken mag niet gepraat worden?

'Lopende onderzoeken zijn inderdaad geheim en dat respecteren we. Dat was ook al zo in de vorige reeksen. De procureurs hebben het naast hun beroep ook over zichzelf. De reeks is human interest, dus je probeert ook een beetje die mensen zelf te schetsen. Wat voor mensen het zijn en hoe ze omgaan met de, geregeld, zware emotionele toestanden waarmee ze in hun beroep worden geconfronteerd. Onze geïnterviewden hebben écht wel in hun hart laten kijken.'

Hadden de procureurs dan geen reserve om op het scherm te komen gezien de gevoelige materie waarmee ze bezig zijn?

'Dat was voor hen inderdaad niet evident. In zware dossiers zoals terreur en georganiseerde misdaad zijn zij de vijand voor de misdadigers. Door de twee vorige reeksen hadden ze er echter wel vertrouwen in. Ze hadden 'Strafpleiters' en 'Wetsdokters' gezien en konden vaststellen dat we het programma op een hele serene manier maken, met wederzijds respect. Dat heeft direct een groot stuk van de barrière weggenomen. Komt daarbij dat sommige van de procureurs ook persmagistraat zijn geweest. Zij zijn dus in zekere mate vertrouwd met media en wisten wat ze konden verwachten.'

Hebben jullie dingen uit de opnames moeten schrappen?

'Neen. Onze geïnterviewden hebben alle afleveringen gezien en er zijn geen opmerkingen gekomen. Per procureur hadden we 3 tot 6 uur materiaal en geen enkele procureur heeft gezegd dat er iets niet mocht worden uitgezonden. Er was dus een heel groot vertrouwen. Ook voor hen was de arena van 'Procureurs' een omgeving waar ruimte is voor nuance. En dat helpt natuurlijk wel.'

Wat hoop je met 'Procureurs' concreet te bereiken?

'Zal ik eens iets vertellen? We hebben de baas van het Federaal Parket gesproken. Hij vertelde dat hij eens op een feestje met vrienden was en die vroegen hem wat zijn job nu eigenlijk inhield. Als zelfs de naasten van de baas van het Federaal Parket al niet weten wat die man doet, dan hoop ik dat we met 'Procureurs' het grote publiek inzicht kunnen geven in het belangrijke werk van deze mensen.'

Heb je zelf moeilijke momenten gekend tijdens de opnames door de verhalen die je hoorde?

'Absoluut. De verhalen van Veerle Cielen uit Limburg over Jeugd en Gezin, bijvoorbeeld. Die hebben er echt wel ingehakt. Dat gaat dan over mishandeling, vechtscheidingen, ontspoorde jongeren enz. Wel heel straf allemaal. Je moet heel sterk in je schoenen staan om daarmee om te kunnen. En wat ze allemaal zeggen, is dat je de dingen niet mag laten binnenkomen. Want dan breek je. Dan functioneer je niet meer. Maar als je dan 's avonds thuiskomt en het wordt je te veel, dan kan het. Want dan zet je het van je af. Ongelooflijk hoe die procureurs omgaan met alle ellende die ze dag in dag uit zien. Sterk!'

Denken jullie intussen al na over een vervolgreeks?

'Er zijn inderdaad een paar ideeën, maar nog niets concreet. Misschien gaan we iets heel anders maken. Of niet. Er zijn nog wel een paar andere heel interessante beroepscategorieën binnen justitie. Maar we zijn er nog niet uit.'

OK. Eerst gaan we dan met z'n allen kijken naar 'Procureurs'. Veel succes!

'Procureurs', vanaf maandag 6 januari om 21.20 uur op Canvas.