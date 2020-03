Gezichten VRT, VTM en SBS geven samen preventietips tegen coronavirus

Foto: © VRT, DPG Media, SBS Belgium 2020

Danira Boukhriss Terkessidis en Sven De Leijer (VRT), Nathalie Meskens en Koen Wauters (DPG Media) en Annelien Coorevits en Erik Van Looy (SBS) zijn samen de studio ingedoken om een sensibiliseringsspot te maken voor de preventie tegen het coronavirus.

Samen delen ze zes preventietips om het virus op afstand te houden. De spot, die zowel op tv, radio als online te zien en te horen zal zijn, is een samenwerking van de drie omroepen VRT, DPG Media en SBS.

'We maken de spot in samenwerking met de FOD Volksgezondheid op vraag van minister Maggie De Block', zeggen de omroepen in een gezamenlijke mededeling. 'Door met een neutrale spot zes eenvoudige preventietips te delen via al onze kanalen willen we als mediabedrijven helpen om het coronavirus mee in te dammen.'

De spot wordt momenteel afwerkt en zal vanaf maandagavond 9 maart 2020 tegelijkertijd verspreid worden via de verschillende kanalen van VRT, DPG Media en SBS.