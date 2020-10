Gerty Christoffels (62) overleden

Gazet Van Antwerpen meldt zonet het overlijden van voormalig presentatrice Gerty Christoffels. Ze is 62 jaar geworden. Volgens Het Laatste Nieuws zou ze de strijd tegen longkanker verloren hebben.

Gerty Christoffels was jarenlang panellid van 'De Drie Wijzen'. Bij VTM was ze onder meer panellid in 'Wie van de Drie?'. Daarvoor was ze jaren hét gezicht van 'Boeketje Vlaanderen', de voorloper van 'Vlaanderen Vakantieland'.

Ze presenteerde bij de BRT onder anderen ook nog 'Het Ei van Christoffels' en 'Personal Upgrade'. In 1995 koos ze dan voor VTM. Christoffels maakte het magazine 'Domino', ze was te zien in 'Lekker Thuis' met Piet Huysentruyt en het programma 'Groene Vingers'. Ook met 'De Supriseshow', 'Rijker Dan Je Denkt', 'Gerty' en 'Trouw Met Mij' scoorde ze bij VTM.

Haar laatste televisieoptreden dateert van 2017, toen ze haar opwachting maakte in een special van 'De Drie Wijzen' voor Kom Op Tegen Kanker. Naar verluidt werd dan in 2018 bij haar longkanker vastgesteld.

Na afloop van haar VTM-contract ging Gerty aan de slag als zelfstandig consulente en gaf ze trainingen in presentatie- en communicatietechnieken. In 2010 bracht ze nog haar autobiografie 'De Helft van Mijn Leven' uit.

