Gerben Tuerlinckx gaat op eerste werkdag bij Qmusic naar huis met… een tattoo van het Q-logo

Gerben Tuerlinckx heeft een nieuwe job. De contentmaker leeft zich voortaan uit op de social media van Qmusic. Al krijgt hij daar misschien snel spijt van... In de nieuwe online reeks 'Q Or Tattoo' bij Qmusic krijgt hij verschillende opdrachten van zijn nieuwe Q-collega's voorgeschoteld.

Slaagt Gerben er niet in zijn opdracht tot een goed einde te brengen, laat hij een tattoo zetten. Welke tattoo dat precies wordt, kiest zijn uitdager. Een potje darts beslist dan weer waar op het lichaam van Gerben die tattoo voor eeuwig zal schitteren. Gerben zijn eerste opdracht? Binnen 24 uur 30 selfies met Bekende Vlamingen verzamelen. Zijn eerste tattoo? Het Q-logo, natuurlijk.

Gerben Tuerlinckx: 'Ik luister van kinds af aan naar Qmusic. Ik kwam af en toe al eens op de socials van Qmusic piepen, maar vind het echt waanzinnig dat ik dat nu op regelmatige basis mag doen. Het is eigenlijk mijn eerste vaste job met een echte baas. En nu ik een tattoo van Qmusic op mijn been heb staan, kunnen ze me toch niet meer ontslaan hé?'

'Q Or Tattoo' en meer content van Gerben kan je bekijken in de Q-app, via de socials van Qmusic of via Qmusic.be.