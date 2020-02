'Generation M' helpt jongeren bij de eerste keer

'Generation M' helpt jongeren bij de eerste keer... menstruatie, fitness, break-up n blokjes op hun tanden. VRT-jongerenzender MNM lanceert deze week namelijk een tweede reeks van De Eerste Keer, een online videoreeks waarin MNM-dj Dorianne Aussems de straat op trekt.

Dorianne gaat langs bij specialisten en jongeren die tips kunnen geven over al die belangrijke 'eerste keren' in het leven. De reeks is tijdens de krokusvakantie van maandag tot en met donderdag te volgen op de Instagram-pagina van MNM.

Maandag 24 februari: De Eerste Keer Menstruatie

In 'De Eerste Keer Menstruatie' praat Dorianne met Anaïs Langbeen die de podcast 'Tussen de regels' maakt over menstruatie. Dorianne kijkt hoeveel maandverband er juist in de supermarkt ligt en vraagt op straat of jongeren weten wie Tante Rosa is.

Dinsdag 25 februari: De Eerste Keer Fitness

In 'De Eerste Keer Fitness' volgt Dorianne Tess die sinds een tijdje fitnesst en tips geeft over hoe je het kan volhouden. Inge Bellemans van het YouTube-kanaal FitFAQs geeft tips voor beginnende fitnessers en sporters en Dorianne vraagt op straat of en hoe jongeren dat fitnessen volhouden.

Woensdag 26 februari: De Eerste Keer Break Up

Kan een break-up je hart echt breken? Dorianne vroeg het aan MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael. Roxanne Wellens schreef een boek over liefdesverdriet en beschrijft haarscherp hoe het voelt. Jongeren op straat vertellen of een break-up minder zwaar is voor diegene die het zelf uitmaakt.

Donderdag 27 februari: De Eerste Keer Blokjes

Dorianne is erbij wanneer Kato blokjes op haar tanden krijgt. Terwijl Kato met haar mond openligt, stelt ze vragen aan haar orthodontiste Danny Op Heij: mag Kato straks nog alles eten en kan ze nog kussen? Jongeren op een speelplaats vertellen hoe lang ze die blokjes moeten dragen en hoe dat voelt, kussen met blokjes.

'De Eerste Keer', van maandag 24 februari tot en met donderdag 27 februari op de Instagram-pagina van MNM.