Gene Bervoets schittert in nieuw seizoen 'Beau Séjour'

Foto: Eén/VRT - © De Mensen 2021

Nadat heel Vlaanderen overstag ging voor het eerste seizoen van 'Beau Séjour' - en de reeks ook internationaal hoge toppen scheerde - kunnen kijkers zich klaarmaken voor opnieuw een brok spanning en mysterie op zondagavond, want vanaf 31 januari is het tweede seizoen van de reeks te zien op Eén.

De fictiereeks van productiehuis De Mensen draait deze keer rond een gewezen marinecommandant, speelt zich af in Zeebrugge, en kent een topcast met naast Gene Bervoets in de hoofdrol ook Lize Feryn, Emilie De Roo, Katelijne Verbeke, Greet Verstraete, Tom Vermeir, Sam Louwyck, Titus De Voogdt en Janne Desmet. Het scenario is geschreven door Sanne Nuyens ('Beau Séjour', 'De Twaalf') en Roel Mondelaers ('Welp', 'Plan Bart') naar een idee van Bert Van Dael ('Beau Séjour', 'De Twaalf'). Regisseurs zijn net als bij het eerste seizoen Nathalie Basteyns ('Façades', 'Clan') en Kaat Beels ('Tabula Rasa', 'Façades', 'Clan').

Het ijzersterke concept van het eerste seizoen van 'Beau Séjour' blijft onveranderd: ook deze keer volgen de kijkers een hoofdpersonage dat als dode zijn eigen overlijden onderzoekt om te achterhalen wat er precies gebeurd is. In dit tweede seizoen wil Maurice Teirlinck te weten komen waarom hij hier nog steeds ronddwaalt en niet in vrede mag rusten. Is hij nog hier om een reden? Het verhaal van het nieuwe seizoen speelt zich af in een volledig nieuwe omgeving met nieuwe personages en een andere verhaallijn. De plaats delict dit seizoen? Die heet nog steeds 'Beau Séjour', alleen is dat nu niet de naam van een hotel maar van een zeilboot.

Gene Bervoets (Maurice Teirlinck): 'Als acteur word je maar enkele keren in je carrière met een script geconfronteerd waarvan je denkt: dit is het. In 'Beau Séjour' klopt alles. Het schitterend originele idee van het eerste seizoen is zo uitgepuurd dat het een andere dimensie krijgt in deze nieuwe reeks. Het is letterlijk larger than life. Het personage van Maurice is om je duimen en vingers van af te likken. Alles zit erin: het is een zoektocht vol drama, humor, liefde en passie naar de sterfelijke mens, naar jezelf. Deze rol was voor mij een oefening in, en een poging tot verdwijnen. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben.'

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Bij de eerste reeks van 'Beau Séjour' voelden we meteen dat we iets uniek in handen hadden. Een ijzersterke cast, een schitterende sfeerschepping en een verhaal dat we hier in Vlaanderen nog niet eerder hadden gezien. We kijken dan ook geweldig uit naar dit tweede seizoen, dat volledig op zichzelf staat met een gloednieuw verhaal en andere gezichten, maar diezelfde ijzersterke ingrediënten heeft. Het is opnieuw een heel straffe reeks geworden, waar het elke zondagavond naar uitkijken wordt.'

Pieter Van Huyck (producent, De Mensen): 'Het is fantastisch dat we met nagenoeg hetzelfde team konden verder bouwen aan de wereld van 'Beau Séjour'. Deze keer is de 'Beau Séjour' een zeilboot. Maar de hoofdingrediënten zijn gebleven: ontroering, spanning en een heel eigen sfeer qua beeld en geluid. We zijn ook trots dat we kunnen aankondigen dat naast Eén ook ARTE in Frankrijk en Duitsland en NPO in Nederland de reeks zullen uitzenden.'

De opnames voor de reeks vonden grotendeels in Zeebrugge plaats, dat het decor vormt voor het grootste deel van de reeks. Ook de Marine verleende haar medewerking aan de reeks.

Commandant Olivier Vogels, woordvoerder van de Marine: 'De Marine viert dit jaar haar 75ste verjaardag en doet dit quasi dag op dag (1 februari 1946-2021) met de release van de eerste aflevering van 'Beau Séjour', van een perfecte timing gesproken. Bijna twee en een half jaar na de eerste voorzichtige gesprekken kan iedereen genieten van een topreeks, waarbij de Marine een arena vormt waarin het fictieve en gedurfde familiedrama uitgewerkt wordt. Net zoals werken bij de Marine was de samenwerking bij de realisatie van de fictiereeks 'Beau Séjour' een avontuur, waarin alle registers werden opengetrokken. De Marine heeft de acteurs zo goed mogelijk trachten voor te bereiden bij de inleving van hun rollen in een werkomgeving die voor hen onbekend was. Voor alle partijen bleek dit een verrassende ervaring die, los van het fictieve scenario, de gelegenheid bood om de professionele inzet van bepaalde eenheden in moeilijke omstandigheden voor het eerst aan het grote publiek te tonen.'

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw: 'Toen de makers van 'Beau Séjour' ons contacteerden met het voorstel om Zeebrugge als decor voor de tweede reeks te laten fungeren, hebben we geen seconde geaarzeld. Het is een unieke opportuniteit om onze Brugse badstad positief in de kijker te zetten.'

Schepen van Toerisme in Brugge Philip Pierins: 'Ik geloof erin dat het tweede seizoen de eerste reeks zal evenaren. Dat zou fantastische reclame zijn voor Zeebrugge, die we steeds op de toeristische kaart zetten. De makers konden een beroep doen op onze City Film Office die hen met de nodige knowhow heeft bijgestaan.'

Het verhaal

Wanneer oud-commandant van de Marine Maurice Teirlinck (Gene Bervoets) zijn eigen lichaam aan de mast van zijn zeilboot ‘Beau Séjour’ ziet bengelen, is het meteen duidelijk dat er iets vreemd aan de hand is. Door de heftige storm slaat hij van boord en verdwijnt hij in de kolkende, zwarte zee. Maurice wordt drijfnat wakker op het strand en merkt dat niemand hem kan horen, noch zien. Even later verneemt hij dat hij dood is – zelfmoord. Hij dwaalt hier echter nog rond als een soort levende dode. Maar waarom? Dat zijn familie hem liever kwijt dan rijk is, blijkt uit hun achteloze, soms ronduit koude reacties op zijn dood.

Maurice kan zich niets herinneren van de bewuste nacht. Hij gelooft niet dat hij zelfmoord zou plegen. Bovendien blijken een aantal zaken in het dossier van de politie niet te kloppen. Dus hij gaat op onderzoek. Zo leert hij zijn kleinzoon Jasper (7) kennen – die hem blijkbaar wél kan zien. En zo duiken er stelselmatig nog een aantal andere ‘zieners’ op in Maurices nieuwe leven.

Het lijkt voor Maurice alsof hij nu een tweede kans heeft gekregen om zijn fouten terug goed te maken. Hij probeert de plooien terug glad te strijken met zijn familie, die hem veracht voor wat er zeven jaar geleden is gebeurd. Intussen wordt het steeds duidelijker dat zijn dood niet verlopen is zoals de politie vermoedt en er komen verschillende mogelijke betrokkenen in het vizier. Maurice hoopt de zaak op te lossen, en zo voor altijd rust te vinden.

De personages

Maurice Teirlinck (Gene Bervoets)

Maurice Teirlinck is ex-commandant bij de marine en sinds zeven jaar voortvluchtig. Hij werd bij verstek veroordeeld, waarna hij zijn geliefde familie van het ene op het andere moment en zonder enige uitleg achterliet. Ze hebben sindsdien niets meer van hem gehoord. Zeven jaar na zijn vertrek wordt zijn lichaam plots teruggevonden in Zeebrugge. Maurice heeft zich opgehangen aan de mast van de zeilboot 'Beau Séjour'. Niemand weet waarom.

Maar Maurice blijkt na zijn dood nog steeds rond te lopen in Zeebrugge, als een soort levende dode. Niemand kan hem nog zien of horen, buiten enkele 'zieners'. Maurice herinnert zich niets van de bewuste nacht en gelooft niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Hij start een onderzoek naar de waarheid om zichzelf vrij te pleiten voor zichzelf en zijn familie. Hij heeft een tweede kans gekregen om de fouten die hij in het verleden gemaakt heeft, weer goed te maken.

Vinnie Scheepers (Titus De Voogdt)

Lokale politieman Vinnie Scheepers is een scherpe, onconventionele geest die ervan houdt om out of the box te denken. Mocht Vinnie zijn fout in het verleden nooit gemaakt hebben en niet verkast zijn van 'de federale' naar 'de lokale', zou hij een succesvol rechercheur geweest zijn. Vinnie is een oude vriend van de familie Teirlinck en voelt zich erg betrokken bij de dood van Maurice.

Jasper Greeve (Lennard Corne)

Jasper is de zoon van Britt (de oudste dochter van Maurice) en Erik, een ex-commandant bij de marine. Jaspers vader is vlak na diens geboorte overleden dus hij heeft hem nooit gekend. Ook zijn grootvader Maurice heeft Jasper nooit gekend. Maar al sinds hij heel klein was, fantaseerde hij over zijn opa die een prachtige zeilboot bezit en daar volgens zijn tante Alice de wereld mee rondvaart. Maar zijn mama Britt praat niet graag over opa – volgens haar heeft hij een ongeval op zee gehad en is hij dood.

Wanneer Jasper zijn opa Maurice na al die jaren ontmoet ('ziet'), wil hij niets liever dan een zeiltocht met hem maken op de 'Beau Séjour'. Jasper is ontwapenend en spraakzaam, een vragensteller, een kind dat altijd in discussie gaat.

Britt Teirlinck (Greet Verstraete)

Britt is de middelste dochter van Maurice. Ze is weduwe van de overleden Erik, en moeder van Jasper. Britt werkt als boekhoudster in het visbedrijf van haar schoonbroer Joachim. De combinatie van haar werk met de opvoeding van Jasper valt haar niet gemakkelijk. Britt heeft het gevoel vaak achter haar leven aan te hollen.

Esther Teirlinck (Emilie De Roo)

Esther is de oudste dochter van Maurice. Ze werd op latere leeftijd commandant bij de marine in Zeebrugge en lijkt qua karakter van de drie zussen het meest op haar vader: nuchter, veeleisend, en zonder te veel woorden. Net daarom heeft het nooit goed geboterd tussen Esther en Maurice.

Esther werd al jong moeder. Haar beide kinderen kreeg ze met haar jeugdliefde Joachim. De relatie gaat moeilijk want Esther is vaak op zee en Joachim heeft zijn eigen visbedrijf. Langzaam maar zeker groeien ze uit elkaar.

Alice Teirlinck (Lize Feryn)

Alice is de jongste dochter van Maurice. Een energieke en mondige verschijning die wel zelfverzekerd overkomt, maar eigenlijk enorm in de knoop ligt met zichzelf. Ze werkt achter de bar van een surfclub. Voor de rest heeft ze het vooral heel druk met zoeken. Naar van alles.

Toen haar vader zeven jaar geleden vertrok en zijn familie achterliet, liet dit zware sporen na bij Alice. Het plotse ontbreken van een vaderfiguur en de tumultueuze impact van zijn vertrek hebben een diepe indruk op haar gemaakt.

Bea Teirlinck (Katelijne Verbeke)

Bea is de ex-vrouw van Maurice. Samen hebben ze drie dochters. Ze is een rechtschapen, wijze en sterke vrouw en heeft altijd de kant van haar echtgenoot gekozen.

Maar toen Maurice met zijn zeilboot vertrok en uit het leven van Bea en de kinderen verdween, moest Bea haar leven opnieuw opbouwen. Ze heeft de liefde gevonden bij de zachtere Nederlander Tille en sindsdien is ze meer zichzelf.

Joachim Claes (Tom Vermeir)

Joachim is de eigenaar van een visverwerkingsbedrijf in Zeebrugge. Hij is getrouwd met zijn jeugdliefde Esther Teirlinck, en is de vader van Simon en Lola. De laatste tijd lijkt niets in zijn leven nog echt goed te lukken. Zijn huwelijk met Esther is wankel en hij mist vastberadenheid om alles weer in de juiste richting te sturen.

Lola Claes (Alessia Sartor)

Lola is de dochter van Esther Teirlinck en Joachim Claes. Een onzekere tiener die worstelt met zichzelf. Een rustig, intelligent meisje, dat zich niet bijzonder goed in haar vel voelt. Lola is verliefd op Geoffrey, de beste vriend van haar broer Simon – maar de liefde is niet wederzijds.

Simon Claes (Lennert Lefever)

Simon is de zoon van Esther en Joachim, en de broer van Lola. Hij is geen held op school, houdt eerder van chillen en rondhangen. Simon en zijn beste maat Geoffrey hangen rond met de hippe kliek van Yasmine, waar ook Alice Teirlinck deel van uitmaakt.

Guy Greeve (Sam Louwyck)

Guy is de vader van Erik, de overleden echtgenoot van Britt. Hij is een visser. Guy kan zijn gevoelens moeilijk uiten met woorden, hij doet dat eerder met daden. Zijn kleinzoon Jasper neemt een speciale plek in zijn hart in. Hij herkent veel in van zijn eigen, overleden zoon Erik in de kleine jongen.

Erik Greeve (Kasper Vandenberghe)

Erik is de overleden echtgenoot van Britt en de vader van Jasper. Erik werkte zijn hele volwassen leven bij de marine en was een goede collega van zijn schoonvader Maurice. Erik stond erom bekend een enthousiaste man te zijn, met veel energie, een ‘practical joker’ en erg sociaal. Helaas laat hij het leven niet lang na de geboorte van zijn zoon.

Tille Vanderwal (Jack Wouterse)

Tille is een lieve, zachtaardige gepensioneerde schooldirecteur. Hij woont samen met Maurices ex-vrouw Bea in een huis in de duinen. Door een probleem in het verleden heeft Tille al twintig jaar geen druppel alcohol meer aangeraakt, maar plots begint hij weer te drinken.

Yasmine Amani (Charlie Chan Dagelet)

Yasmine is een uitdagende, charismatische verschijning, bourgeois bohémienne. Ze leeft van het geld van haar vader en vult haar dagen met surfen, yoga en drugs in haar luxueuze appartement met zicht op zee. Ze laat zich omringen door jonge mensen die mee genieten van haar zorgeloosheid. Een van haar beste vriendinnen is Alice Teirlinck – die ze graag mee op sleeptouw neemt.

Mira Declerck (Janne Desmet)

Mira voert officieel het onderzoek naar de dood van Maurice voor de scheepvaartpolitie, maar dat wordt al gauw geklasseerd. Ze werkte zeven jaar geleden nog samen als duo met Vinnie Scheepers voor de federale en heeft hem bijzonder graag. Door hun vriendschappelijke dynamiek wordt Mira meegesleurd in Vinnies persoonlijke onderzoek naar de dood van Maurice.

Bobonne (Hilde Uitterlinden)

Bobonne is de moeder van Maurice en dus de grootmoeder van Britt, Esther en Alice. Ze woont in een pompeuze, ietwat gedemodeerde villa aan de kust. Ze zit er warmpjes bij, heeft een ongezouten mening, en veel liefde voor de familie.

Nicholas Moens (Louis Talpe)

Psychiater Nicholas Moens is een sportieve, belezen kerel. Hij woont al enkele jaren samen met politieman Vinnie. De twee hebben een sterke, stabiele relatie.

De makers

Sanne Nuyens (scenarist)

Sanne Nuyens (1981) studeerde scenario aan het Sint-Lukas in Brussel en Culturele studies aan de KU Leuven. Ze begon haar carrière met het schrijven van bekroonde kortfilms samen met coscenarist Bert Van Dael. In 2017 werd 'Beau Séjour' uitgezonden, een reeks die Sanne in opdracht van De Mensen co-creëerde en -schreef. 'Beau Séjour' won de publieksprijs op Séries Mania en was de eerste Vlaamse reeks die door Arte werd aangekocht. De serie was ook wereldwijd te zien op Netflix. Na 'Beau Séjour' werkte Sanne opnieuw samen met Bert Van Dael voor het rechtbankdrama 'De Twaalf'. Die reeks won de prijs voor beste scenario in Canneseries in 2019.

'In de kern vertellen we een emotioneel familieverhaal over een man die een tweede kans heeft gekregen om de relatie met zijn gezin te herstellen, maar het is opnieuw een whodunnit met een twist. Hij gelooft niet in zelfmoord dus gaat op zoek naar wie hem iets heeft aangedaan.'

Roel Mondelaers (scenarist)

Regisseur en scenarist Roel Mondelaers (1977) studeerde aan het RITCS in Brussel. Hij maakte naam met de regie van reclamefilms en kortfilms. Als fictiemaker ontwikkelde hij de reeksen 'Connie & Clyde' en 'De Vijfhoek', waarvan hij ook enkele afleveringen regisseerde. Zijn langspeeldebuut als regisseur maakte hij met de romantische komedie 'Plan Bart' (Cinequest Film Festival 2015), waarvoor hij het scenario schreef samen met Hans Van Nuffel. Ook was hij co-scenarist van de horrorfilm 'Welp' (Internationaal filmfestival van Toronto 2014, juryprijs Fantastic Cinema Festial 2015), samen met regisseur Jonas Govaerts.

Bert Van Dael (naar een idee van)

Bert Van Dael (1981) studeerde scenarioschrijven aan het Sint-Lukas in Brussel en filosofie aan de KU Leuven. Samen met Sanne Nuyens schreef hij de prijswinnende kortfilms Dura Lex (winnaar Palm Springs filmfestival 2012) van Anke Blondé, Rotkop (winnaar Guanajuato filmfestival 2012) van Raf en Jan Roosens en Robyn O. van Cecilia Verheyden (winnaar Brussels filmfestival). Hij schreef mee aan het scenario van 'Clan', en in 2017 volgde 'Beau Séjour', dat hij samen met Sanne Nuyens creëerde en schreef. 'Beau Séjour' won de publieksprijs op Séries Mania en was de eerste Vlaamse reeks die door Arte werd aangekocht. De serie was ook wereldwijd te zien op Netflix. Na 'Beau Séjour' werkte Bert opnieuw samen met Sanne Nuyens voor het rechtbankdrama 'De Twaalf'. De reeks won de prijs voor beste scenario in Canneseries in 2019.

Kaat Beels (regisseur)

Regisseur Kaat Beels (1974) studeerde regie aan het Sint-Lukas in Brussel. Met haar afstudeerfilm Bedtime Stories won ze de Sabamprijs voor Beste Kortfilm in Brussel in 1998. Cologne, haar volgende kortfilm, werd geselecteerd op verschillende festivals en kreeg de prijs voor beste kortfilm op het festival van Gent, de juryprijs op Leuven Kort en beste film op het Londens festival Birds Eye View. Voor Canvas maakte ze samen met Nathalie Basteyns verschillende documentaires: Breekt god zijn hart niet (de wereld is klein), De knetterende schedels (Ieder zijn wereld), La maison du fada en I love America (de wereld van Tarantino).

Kaat regisseerde samen met Nathalie Basteyns in 2012 de dramedy 'Jes', waar ze ook mee aan schreef. Daarna werkte ze samen met Annelies Verbeke en Michel Sabbe aan 'Swooni', haar eerste langspeelfilm. 'Swooni' werd op verschillende buitenlandse festivals geselecteerd waaronder het prestigieuze festival in Toronto. In 2012 regisseerde ze samen met Nathalie Basteyns de fictiereeks 'Clan'. Nadien werkte ze opnieuw samen met Nathalie Basteyns als regisseur voor de internationaal erkende reeks 'Beau Séjour' voor Eén. In december 2017 kwam haar langspeelfilm 'Façades' (in co-regie met Nathalie Basteyns) in de zalen. In het najaar van 2017 was 'Tabula Rasa' te zien op Eén, in een regie van haar samen met Jonas Govaerts. Daarnaast regisseerde ze het afgelopen jaar een van de verhalen van de aankomende Eén-minireeks 'Lockdown'.

Nathalie Basteyns (regisseur)

Nathalie Basteyns (1972) studeerde regie aan het Sint-Lukas in Brussel. Daar regisseerde ze de prijswinnende korte documentaire De kus (Prix regards neufs - Vision du Reel – Nyon 1999 en de TV2-prijs op Het Grote Ongeduld). Voor Canvas maakte ze samen met Kaat Beels verschillende documentaires: Breekt god zijn hart niet (de wereld is klein), de knetterende schedels (Ieder zijn wereld), La maison du Fada en I love America (de wereld van Tarantino). Nathalie maakte verschillende reportages als 'Napels Zien', 'Bal Mondial' en 'Belga Sport' en werkte mee aan programma's zoals 'Witte Raven', 'Vlaanderen Vakantieland', 'China voor Beginners' en 'De Rode Loper'. Als journalist werkte ze bij 'Koppen' en 'Telefacts'. In 2011 maakte ze Stil levend, een documentaire over zelfdoding voor 'Taboes' op Canvas.

In 2012 zette Nathalie de stap van reality naar fictie en produceerde ze de prijswinnende kortfilm Cologne (Kaat Beels). Enkele jaren later schreef en regisseerde ze samen met Kaat Beels de reeks 'Jes'. Ook met Kaat Beels regisseerde ze reeks 'Clan', geschreven door Bert Van Dael en Sarah-Malin Gozin. Nadien regisseerde ze opnieuw samen met Kaat Beels de internationaal erkende reeks 'Beau Séjour'. Sinds 2014 overziet Basteyns als creative director bij productiehuis De Mensen de ontwikkeling van meerdere projecten, waaronder 'Chaussée d’amour'. In december 2017 kwam haar eerste langspeelfilm Façades (in co-regie met Kaat Beels) in de zalen.

Kaat Beels & Nathalie Basteyns: 'Omdat het verhaal van het tweede seizoen van 'Beau Séjour' zo verschillend is van het eerste, kozen we ook voor een radicaal andere look. Deze keer geen donkere winterse sfeer, maar een zomerse kleurrijke look, in een setting waarbij het meeslepende familiedrama dat zich afspeelt om en rond de marinebasis mooi tot zijn recht komt.'

Aflevering 1: De storm (31/01)

Gewezen marinecommandant Maurice ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van zijn zeilboot 'Beau Séjour'. Wanneer hij drijfnat wakker wordt op het strand merkt hij dat niemand hem kan horen of zien. Hij dwaalt hier nog rond als een soort levende dode. Maar waarom?

'Beau Séjour', vanaf 31 januari elke zondag om 20.45 uur op Eén. De reeks is na de eerste lineaire uitzending ook volledig te bekijken via VRT NU.

'Beau Séjour' werd gemaakt door productiehuis De Mensen voor Eén, in coproductie met Column Film en Gardner and Domm, met de steun van het VAF Mediafonds, het programma Creatief Europa - MEDIA van de Europese Unie, de Netherlands Film Production Incentive en de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid en met de medewerking van City Film Office Visit Bruges van Stad Brugge en de Belgische Marine. De internationale distributeur is LS Distribution (Mediawan group).