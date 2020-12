Gemaakt in 2020: Eén pakt vanaf 4 januari uit met vier gloednieuwe fictiereeksen van eigen bodem

Gemaakt in 2020: En pakt vanaf 4 januari uit met vier gloednieuwe fictiereeksen van eigen bodem

Met 'We Moeten Eens Praten', 'LEEF', 'Lockdown' en 'De Shaq' heeft En vier verrassende fictieseries van eigen bodem in petto voor de kijkers. Vlaams talent schittert in deze korte reeksen, vers gemaakt in 2020 - geen evident jaar, maar wel n waaruit veel creativiteit voortkwam.

Elk van de vier reeksen staat volledig op zichzelf en heeft een eigen stijl, eigen verhaal en een eigen cast met grote namen als Michaël Pas, Matthias Schoenaerts, Veerle Baetens en Clara Cleymans, die schitteren naast nieuw talent. Eén zendt vanaf 4 januari een reeks per week uit, van maandag tot en met donderdag.

Met deze vier Vlaamse mini-fictiereeksen wil Eén zijn kijkers blijven verwennen met fictie van eigen bodem, gemaakt door oude getrouwen en nieuwkomers. En tegelijkertijd de fictiesector extra steun geven in een weinig evident jaar. Al deze reeksen werden gemaakt in 2020, in vanzelfsprekend uitdagende tijden. Dankzij het talent in de Vlaamse productiesector werd crisis omgezet in creativiteit, met deze vier verrassende Eén-reeksen tot gevolg.

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Deze vier mini-reeksen zijn absoluut bijzonder. We zijn zeer blij dat we ze straks kunnen brengen op Eén en dat we samen met het Vlaams Audiovisueel Fonds ook in moeilijke tijden kansen hebben kunnen geven aan het creatieve talent dat in Vlaanderen rondloopt. De fictiesector creëerde zelf veel mogelijkheden om op een veilige manier te kunnen blijven werken tijdens periodes van lockdown. Het was alsof er nog meer vastberadenheid en goesting bij iedereen naar boven kwam, om zich op projecten als deze te smijten. De drang om verhalen te blijven vertellen was groot. Het resultaat? Vier reeksen die de kijkers zullen meeslepen, ontroeren, doen lachen en vooral: die de kijkers zullen verrassen.'

'We Moeten Eens Praten' (vanaf 04/01)

In de beklijvende en herkenbare relatie-comedy 'We Moeten Eens Praten' maken we kennis met het koppel Els (vertolkt door Clara Cleymans) en Alex (Rik Verheye), dat in volle crisis zit. Na een relatie van vier jaar maakt Els het plots uit met Alex: ze heeft iemand anders. De wereld van Alex stort in. Zijn hart breekt, de paniek slaat toe, hij kan het niet aanvaarden… Had hij dan niks door of was hij niet aan opletten?

Els wil dat Alex zijn koffers pakt en vertrekt. Maar dan wordt het land plots geteisterd door een gifwolk. Iedereen moet binnenblijven op bevel van de regering. Tijd genoeg voor Els en Alex om elkaar terug te vinden – of definitief af te stoten. Na heftige gesprekken, romantische herinneringen en kwetsende verwijten weten ze: overleven we dit als koppel? Een snedige minireeks over liefde en kwetsbaarheid. 'We Moeten Eens Praten' wordt geregisseerd door Jeroen Dumoulein, het scenario is van de hand van Joost Vandecasteele. 'We Moeten Eens Praten' is een productie van De Mensen.

Els (Clara Cleymans): Els is 32 en leerkracht in een lagere school. Els voelt zich - tegen haar zin - de enige volwassene in haar relatie met Alex. Ze heeft het leuk met hem, maar is het ook spannend genoeg? Ze heeft weinig affiniteit met zijn interesses en omgekeerd geldt dat ook. Els voelt zich onzeker, alsof ze vastzit in het leven. Is dit het dan? De warboel in haar hoofd zorgt ervoor dat ze ronddwaalt, op zoek naar iets of iemand die haar het gevoel geeft dat ze de moeite waard is. Ooit moet die persoon Alex geweest zijn… maar dat is ze blijkbaar vergeten.

Alex (Rik Verheye): Alex is 32, website designer en een puber in een volwassen lijf. Hij spendeerde zijn jeugd achter een computer en heeft best wel wat wetenschappelijk inzicht. Hij is trots dat hij met zijn passie geld verdient, maar voelt hierdoor geen noodzaak om sociaal te zijn of als koppel uitstappen te maken. Hij is al vier jaar samen met Els, maar is dat uit liefde of uit comfort? Maar de gedachte haar te kunnen verliezen, doet hem beseffen dat hij van haar houdt.

Rik Verheye (Alex): ''We Moeten Eens Praten' was een heerlijk project om te spelen waarin ik alle registers kon opentrekken. Ik voelde mij als een kind in een snoepwinkel. Als acteur sta je hier heel naakt in, het vraagt veel van je, quasi alles. Er is enkel jij, je tegenspeelster, een minutieuze regie en een dijk van een scenario. Dit soort project bewijst dat spelen een prachtig ambacht is en doet mij beseffen waarom ik acteur ben geworden.'

Clara Cleymans (Els): 'Alex en Els worden door een crisis buiten verplicht om te praten over de crisis in hun relatie. De omstandigheden zorgen ervoor dat ze niks uit de weg kunnen gaan, wat een rollercoaster van hoge pieken en lage dalen, van herinneringen en toekomstdromen teweegbrengt. Het was als actrice een cadeau om die diepe emoties te mogen combineren met humor.'

Jeroen Dumoulein (regisseur): 'Al vanaf de allereerste repetitie was het duidelijk dat Rik en Clara een uitstekende chemie hebben op het scherm. Dat kan je niet regisseren, dat kan je alleen maar cadeau krijgen als televisiemaker. Na een tijdje was ik niet meer Rik en Clara aan het regisseren, maar gewoon Alex en Els aan het filmen. Heel fijn.'

Joost Vandecasteele (bedenker en scenarist): 'Net omwille van de beperkingen - één flat, twee acteurs - wilde ik Els en Alex grootse emoties schenken. Hen laten lachen en huilen in één zin. Ik noem dat geloofwaardig overdrijven. Nog nooit is een relatiecrisis zo mooi, ontroerend en grappig gespeeld op de Vlaamse tv. Ik ben Rik en Clara heel dankbaar.'

'LEEF' (vanaf 11/01)

De vierdelige komische dramareeks 'LEEF' draait rond Anja (Joke Emmers), een frivole dertiger die vastgeroest is in de routine van haar job. In haar fantasie heeft ze haar eigen beautysalon, in realiteit maakt ze overledenen klaar voor opbaring in een funerarium. Anja is een uitsteller en komt er niet toe om haar dromen te waar te maken. Gelukkig geven haar 'klanten’ haar zo nu en dan een zetje in de rug... Naast Joke Emmers is ook Michaël Pas in een hoofdrol te zien, met daarnaast onder andere Ikram Aouad, Lukas Van den Eynde, Alice Reijs, An Miller en Lize Feryn. 'LEEF' is een productie van Polar Bear.

'LEEF' werd bedacht door Leen Vandereyken, die samen met Lenny Van Wesemael de scenario’s schreef. Aanvankelijk kwam de regie van de vier afleveringen in handen van Lenny Van Wesemael. Na het draaien van de eerste twee afleveringen moest zij de regie van afleveringen drie en vier echter overdragen aan Anthony Schatteman, nadat haar moeder onverwacht overleed. Anthony kon de al gezette toon van de reeks voortzetten. Lenny heeft wel de montage van de eerste twee afleveringen afgewerkt.

Joke Emmers: 'Het was heerlijk om Anja te mogen spelen. Een personage dat soms valt, maar steeds weer opstaat en leert te waarderen wat ze heeft. Het was ook zalig om met Michaël Pas te spelen en veel van hem te leren. Ik ben dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van een topteam dat ondanks alle veiligheidsmaatregelen fantastisch werk heeft neergezet, met twee fantastische regisseurs!'

Michaël Pas: 'Filmen tijdens een pandemie vereist veel gedoe met regeltjes en voorschriften. Maar tegelijk was iedereen op de set zo blij als een kind in een speeltuin: we mogen weer! 'LEEF' heeft een kleine cast, kleine crew en klein decor. Maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door twee regisseurs die groot durven denken!'

Regisseur Lenny van Wesemael: 'Op heel korte tijd hebben we ongelooflijk veel verwezenlijkt. De chemie tussen Joke en Michaël was super en ook de jonge ploeg was heel gemotiveerd, wat je voelt in het eindresultaat.'

Regisseur Anthony Schatteman: 'Het draaien van 'LEEF' voelde voor mij als thuiskomen doordat de opnames doorgingen in Wetteren, de plaats waar ik opgroeide. Lenny had, voor ik bij het project werd betrokken, al een cast en crew samengesteld met enorm veel passie en talent, waardoor de opnames echt een droom waren. Het resultaat: een reeks waar elk departement trots op mag zijn!'

'Lockdown' (vanaf 18/01)

Met 'Lockdown' heeft Eén iets heel bijzonders in petto voor zijn kijkers. De reeks brengt twaalf op zichzelf staande kortverhalen, geregisseerd door twaalf Vlaamse topregisseurs en met een straffe cast. Elk verhaal speelt zich af in dezelfde setting: de bezoekruimte van een gevangenis. Twee personages, elk aan een kant van het glas in de bezoekruimte dat hen - maar ook hun wereld – scheidt.

Elke kortfilm wordt door een andere regisseur en crew gemaakt en met andere acteurs. Lockdown wordt hierdoor een verrassende mix van verschillende genres zoals drama, comedy en thriller. Het idee komt van regisseurs Gilles Coulier en Maarten Moerkerke, die beiden een aflevering regisseren, naast onder andere Michaël Roskam, Kaat Beels, Frederike Migom, Jan Eelen, Dorothée Van Den Berghe en Robin Pront. Lockdown is een productie van De Wereldvrede & Lecter Scripted Media en kwam tot stand met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en Sabam for culture.

Bedenkers Gilles Coulier en Maarten Moerkerke: ''Lockdown' heeft het basisidee om in één corona-proof setting twaalf verhalen te vertellen - maar ook het doel om met een creatief antwoord moeilijke tijden te tackelen - ruimschoots overtroffen. Het uitgangspunt dat elk verhaal vanuit de regisseurs moest vertrekken, levert twaalf heel verschillende films op die qua stijl, genre en thematiek de kijkers genereus zullen verrassen, ontroeren, huiveren en doen lachen. Een onverhoopt resultaat dat alleen maar mogelijk was door de inzet en de solidariteit van iedereen die aan deze reeks heeft meegewerkt.'

Olivier Maeterlinck van Sabam for Culture: 'Dankzij de reeks 'Lockdown' kregen verschillende regisseurs en scenaristen de mogelijkheid om nieuw werk te realiseren in een periode waarin het draaien van kwaliteitsvolle fictie geen evidentie is. Zo worden kansen gecreëerd voor zowel jong talent als gevestigde waarden en zo'n projecten ondersteunen we met veel plezier.'

Aflevering 1 (18/01)

Zuur

Regisseur: Robin Pront / Scenarist: Robin Pront, Kevin Meul

Acteurs: Matthias Schoenaerts, Veerle Baetens

De ultieme confrontatie tussen de met zuur verminkte Kim en haar ex-vriend, draaideurcrimineel Kasper. Die laatste hoopt zo op strafvermindering, Kim hoopt echter op iets heel anders. Wraak, hier en nu.

2055

Regisseur: Wouter Bouvijn / Scenarist: Wouter Bouvijn

Acteurs: Peter Gorissen, Tom Vermeir

'2055' leeft al 40 jaar in een instituut dat de mogelijkheid biedt uit eigen wil in isolement te leven. De deur naar het zonlicht kan hij vrijwillig openen. Op een dag wordt hij verrast door een reparateur aan de andere kant van het glas, hij komt de telefoons aan de wand nakijken. Het komt tot een gesprek. Hoe reageert '2055' na 40 jaar isolement op een gefilterde mensenstem? Heeft hij nog gevoelens wanneer hij in iemands ogen kijkt?

Nadja

Regisseur: Kaat Beels / Scenarist: Stefanie Vanhecke, Jan Pepermans

Acteurs: Emilie De Roo, Linde Carrijn

Wie van ons droomt er niet van een andere, betere versie van zichzelf? En wat als net die versie je een bezoekje brengt in de gevangenis?

Aflevering 2 (19/01)

Zoveel…

Regisseur: Maarten Moerkerke / Scenarist: Josse De Pauw

Acteurs: Kim Snauwaert, Bart Hollanders

Hij is veroordeeld voor onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood als gevolg. Zij heeft een jaar lang gewacht om hem in de gevangenis te bezoeken. Ze hadden iets bijzonder toen, al kwamen er weinig woorden aan te pas - achteraf gezien misschien zelfs te weinig - en dat is het enige wat ze nu wel kunnen doen... praten. Hij verlangt onhandig naar vroeger, zij wil weten wat er precies gebeurd is die fatale avond. Maar geen van beiden krijgt wat hij of zij wil: hij heeft immers niet zomaar iemand gedood…

Franky & Mariel

Regisseur: Jan Eelen / Scenarist: Jan Eelen

Acteurs: Marjan De Schutter, Josse De Pauw

Een gedreven vrijwilligster gaat tijdens de lockdown op gevangenisbezoek bij een verveelde nihilist. Wat begint als een normaal gesprek tussen twee volslagen vreemden, ontspoort al snel tot een strijd om zelfbehoud.

Stella

Regisseur: Christina Vandekerckhove / Scenarist: Christina Vandekerckhove

Acteurs: Peter Van den Begin, Dominique Van Malder

Wanneer de narcistische Bob de verjaardag van zijn dochter Stella vergeet, is het niet zijn vrouw Veerle die de bezoekersruimte binnenwandelt, maar Piet Hynemans.

Aflevering 3 (20/01)

A plus jamais

Regisseur: Gilles Coulier / Scenarist: Julie Mahieu, Jonas Geirnaert, Gilles Coulier

Acteurs: Mounir Aït Hamou, Johan Leysen , Isabelle Van Hecke

24 december. Voor gedetineerden Rami en John is het een heel bijzondere dag in de gevangenis: hun laatste. Niet omdat hun tijd erop zit, wel omdat na maanden wroeten en graven hun tunnel onder de bezoekersruimte eindelijk klaar is. Slechts enkele centimeters scheiden hen nog van de vrijheid en een hele warme Kerstmis.

Echo

Regisseur: Kato De Boeck, Flo Van Deuren / Scenarist: Kato De Boeck, Flo Van Deuren

Acteurs : Maaike Neuville, Circé Lethem

Een hoogzwangere vrouw bezoekt haar vriendin in de gevangenis een laatste keer voor de geboorte van hun kind.

Transfer

Regisseur : Jonas Govaerts / Scenarist: Joey O'Bryan

Acteurs: Anne-Laure Vandeputte, Gène Bervoets

Om uit de gevangenis te ontsnappen, gebruikt de tot levenslang veroordeelde moordenaar Elias een occult ritueel om in de bezoekersruimte van lichaam te wisselen met zijn vervreemde, zwangere dochter Fia. De jonge vrouw heeft zelf echter nog een verrassing voor hem in petto.

Aflevering 4 (21/01)

Claude M.

Regisseur: Dorothée van den Berghe / Scenarist: Michael De Cock

Acteurs: Sara De Roo, Sachli Gholamalizad

Claude M, een alleenstaande moeder, zit een gevangenisstraf uit. Ze heeft geen andere keuze dan haar zoon Iwan achter te laten bij haar jongere zus Neda. Neda wilde nooit een kind, maar moet nu plots voor eentje zorgen. Ze bezoekt haar zus in de gevangenis. Iwan schaamt zich voor zijn moeder, en dus moet Claude alle informatie over haar zoon via Neda te weten komen. Jaloezie steekt de kop op, want Neda kan zich duidelijk beter en beter vinden in de moederrol. Maar het ergste bericht moet nog komen: Neda heeft besloten een jaar in Jordanië aan de slag te gaan en Iwan wil graag mee.

Nora & Sam

Regisseur: Frederike Migom / Scenarist: Frederike Migom, Laura Schroeder

Acteurs: Tine Embrechts, Joke Devynck

Nora is te net gekleed voor een gevangenisbezoek. Terwijl ze wacht op Sam, die opgesloten zit, spreekt ze tegen zijn lege stoel. Ze heeft iets belangrijk te zeggen. Wanneer Sam eindelijk binnenkomt, slaagt Nora daar echter niet in. Verlamd door angst lijkt zij diegene die gevangen zit, en is Sam de enige die haar kan bevrijden.

Het slachtoffer

Regisseur: Michaël R. Roskam / Scenarist: Dimitri Verhulst

Acteurs: Antoine Princen, Olivier Bony

Heel verbaasd dat hij überhaupt bezoek ontvangt, krijgt de gedetineerde van de cipier te horen dat het gaat om de enige persoon die nog in de gevangene geïnteresseerd is, namelijk: zijn slachtoffer.

'De Shaq' (vanaf 25/01)

In de comedy- en murder mystery-reeks 'De Shaq' wordt personal trainer Shaq (Prince K. Appiah) door zijn zakenpartner Marnix (Bart Hollanders) gevraagd om hem te helpen met een 'probleempje'. Wanneer dat probleempje een lijk in de tuin blijkt te zijn, wil Shaq zo snel mogelijk weg van de vermoedelijke crime-scène. Maar dat is buiten Marnix gerekend…

In deze verrassende reeks schitteren Prince K. Appiah, Bart Hollanders, Soe Nsuki en Isabelle Van Hecke. Het scenario werd geschreven door Soe Nsuki, Chingiz Karibekov, Inès Eshun en Anthony Nti. Die twee laatsten namen ook de regie voor hun rekening. 'De Shaq' is een productie van Caviar.

Prince K. Appiah (Shaq): 'Ik ken Anthony en Ines al een tijdje en een samenwerking stond in de sterren geschreven. Toen de vraag kwam, twijfelde ik geen seconde om met deze topregisseurs samen te werken. Ook het script trok me erg aan: het was iets ongezien in België. Ik voelde me meteen aangesproken door het personage van Shaq, zijn rust en controle over zijn emoties in onmogelijk situaties is iets wat ik bewonderde.'

Regisseurs Inès Eshun & Anthony Nti: ''De Shaq' speelt op ludieke wijze met thema's als racisme en privilege, en toont personages en ervaringen die wij voorheen nog niet hebben gezien op de Vlaamse televisie.'

Gemaakt in 2020: vier Vlaamse series, gemaakt door Vlaams talent in 2020. Vanaf 4 januari van maandag tot en met donderdag op Eén:

'We Moeten Eens Praten': vanaf maandag 4 januari om 21.30 uur op Eén;

'LEEF': vanaf maandag 11 januari om 21.30 uur op Eén;

'Lockdown': vanaf maandag 18 januari om 21.30 uur op Eén;

'De Shaq': vanaf maandag 25 januari om 21.30 uur op Eén.