Geen 'Met Vier in Bed' meer op VTM

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Deze zomer zullen de fans van 'Met Vier in Bed' het zonder hun favoriete VTM-programma moeten stellen. De zender trekt namelijk de stekker uit de populaire serie waarin eigenaars van B&B's bij elkaar gaan logeren.

Er komt geen elfde seizoen van 'Met Vier in Bed'. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. In plaats daarvan komt deze zomer een gloednieuwe realityreeks die Vlamingen volgt die naar Spanje zijn verhuisd en daar een immokantoor begonnen. In de serie worden de makelaars gevolgd terwijl ze mensen helpen bij het vinden van hun droomhuis onder de Spaanse zon. De opnames zijn begonnen, een titel is er nog niet.

Naast dat nieuwe programma komt er ook een nieuw seizoen van 'Goed Verlof' waarin Tinne Embrechts en Guga Baúl gewone Vlamingen aan hun droomvakantie helpen.

Bron: Het Laatste Nieuws



