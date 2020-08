Geen 'Expeditie Robinson' of 'Tempation Island' in 2021

Geen reality-tv op exotische eilanden meer op het Vlaamse scherm. Er komen voorlopig geen nieuwe seizoenen van 'Expeditie Robinson' en 'Temptation Island'. Dat bevestigt VIER aan de krant Het Laatste Nieuws. De reden moeten we niet ver zoeken...

Ook hier is de coronacrisis de grote schuldige. 2021 wordt dus een voorjaar zonder 'Temptation Island' op VIJF of 'Expeditie Robinson' op VIER. Maar de SBS-zenders blijven investeren in reality-tv en blijven dichter bij huis. Met de terugkeer van 'Big Brother' en een tweede seizoen van 'Love Island' hopen VIER & VIJF de trouwe kijkers dagelijks te verwennen met een portie 'guilty pleasure'.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!