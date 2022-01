Geen Borsato meer op Joe en Qmusic

DPG Media heeft beslist om de liedjes van Marco Borsato voorlopig te schrappen uit de playlist van haar radiozenders Qmusic en Joe. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

'De recente berichtgeving veroorzaakt heel wat ophef en leeft sterk bij onze luisteraars. Het is aan het gerecht in Nederland om zich te buigen over de schuldvraag. Om de sereniteit in dit complexe dossier op te zoeken, hebben de radiozenders van DPG Media beslist om zijn muziek voorlopig niet meer te draaien', zo luidt het in een verklaring.

In Nederland besliste de publieke omroep al om geen muziek van Marco Borsato én Ali B. meer te programmeren. De VRT neemt voorlopig geen maatregelen. Ten tijde van de ophef rondom Michael Jackson nam de openbare omroep wel al het voortouw inzake het schrappen van muziek van de veelbesproken popzanger.

Bron: hln.be - eigen bericht