GAIA boos over promotie foie gras in 'Thuis': 'Een échte schande'

Foto: Eén © VRT 2021

Een personage degusteert wijn… en verkondigt dat bij dat type wijn ganzenlever goed past. Het gebeurde gisteren in 'Thuis', de Een-serie die dagelijks meer dan één miljoen kijkers bereikt.

''Thuis' draagt, onder meer door zijn hoge kijkcijfers, een zware maatschappelijke verantwoordelijkheid', vindt GAIA-directeur Ann De Greef. 'Dat de makers foie gras, een product geproduceerd op basis van dierenmishandeling, promoten, is dan ook een echte schande.'



Al meer dan 25 jaar klaagt GAIA de wreedheid verbonden aan de productie van foie gras aan. Voor de productie van foie gras worden eenden zeer intensief onder dwang gevoederd (gavage): een soort trechterbuis spuwt onder hogedruk twaalf dagen lang twee keer per dag een maïsbrei in de strot van de dieren tot hun lever zo’n negen keer groter wordt dan normaal en het dier nauwelijks nog kan bewegen. De eend krijgt intussen ook last van zware ademnood en diarree. Aan het eind van de gavageperiode is gemiddeld 4% van de eenden vroegtijdig bezweken, een sterftecijfer die 20 keer hoger ligt dan in gewone eendenkwekerijen. Uiterlijk over twee jaar treedt in Vlaanderen het wettelijk verbod op die wrede productiemethode in werking.

'Het is dan ook onbegrijpelijk en schandelijk dat een populaire serie als 'Thuis' promotie maakt voor foie gras', benadrukt De Greef. Ze ziet twee mogelijke verklaringen. 'Of de scenarioschrijvers zijn zich niet bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid of ze geven niets om het dierenwelzijn. Hoe dan ook: 1 miljoen kijkers kregen gisteren de boodschap dat foie gras eten prima is.'

In de krant Het Nieuwsblad verdedigt de VRT de uitspraak in 'Thuis': 'De personages uit 'Thuis' zijn uit het leven gegrepen. Ze spreken en handelen elk op hun eigen manier, met sympathieke en minder sympathieke trekjes. De voorkeur voor ganzenlever werd uitgesproken door het personage Tom, dat houdt van bourgondisch tafelen. In 'Thuis' lopen evengoed personages rond die zelden of nooit vlees aanraken. In de reeks voeren we nooit een maatschappelijk debat, maar thema’s uit de reeks zijn vaak een aanzet om het gesprek in de huiskamer en daarbuiten aan te wakkeren.'

