Ga mee met Bart Van Loo op historische roadtrip in gloednieuwe podcast 'Stoute Schoenen'

Klara zorgt voor een prachtig nieuwjaarscadeau: een gloednieuwe podcast van meesterverteller Bart Van Loo! Na het grote succes van De BourgondiŽrs trekt hij in 'Stoute Schoenen' door het decor van ons Bourgondisch ontstaansverhaal. En dat een heel jaar lang!

Elke week hoor je op VRT MAX een nieuwe historische sensatie, verteld zoals alleen Bart Van Loo dat kan. ​

Wrijf de kuiten in en trek mee de stoute schoenen aan voor een epische reis langs afgelegen kasteelruïnes, weelderige stadspaleizen en modderige slagvelden waar de kanonschoten van de honderdjarige oorlog nog nagalmen. Een middeleeuwse roadtrip doorheen Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Nederland … tot in Zwitserland. De reis begint bij de sprookjesachtige ruïne van de Gentse Sint-Baafsabdij waar onze eerste Bourgondische hertog Filips de Stoute in 1369 trouwde met Margaretha van Male en eindigt in het Spaanse klooster waar de laatste Bourgondiër, keizer Karel, in 1558 zijn laatste adem uitblies.

Door de late middeleeuwen letterlijk aan te raken blaast auteur Bart Van Loo in deze podcast ons verre verleden meer dan ooit nieuw leven in.

Epische reis langs ruim zestig plekken

Het wordt een tocht langs meer dan zestig Bourgondische plekken. Bart bezoekt de kastelen waar de geboortewiegjes stonden van onze hertogen en gravinnen. Hij stapt ook mee in de rouwstoet van Filips de Stoute, die vanuit Halle dwars door Vlaanderen en Frankrijk naar het kartuizerklooster van Champmol trok.

Zijn tijdreis brengt hem natuurlijk op het spoor van vergeten ridders en kruisvaarders. Maar we komen ook de hoofdrolspelers uit De Bourgondiërs opnieuw tegen. Bart volgt Karel de Stoute tot aan zijn laatste ademtocht nabij Nancy. Hij vindt zelfs de exacte plek waar de Bourgondische hertog sneuvelde en pas dagen later dood werd teruggevonden in de sneeuw, aangevreten door wolven.

In de voetsporen van Jacoba van Beieren trekt hij door Holland: van Dordrecht over Gouda, Woudrichem en Delft, tot in Den Haag. Utrecht en Gelre staan net zo goed op zijn lijst. In Parijs beklimt Bart de ‘Tour Jean sans Peur’, het symbool van de torenhoge ambities van onze Jan Zonder Vrees. En vanuit Parijs is het niet zo ver meer naar de brug waar Jan Zonder Vrees op 10 september 1419 als een hond werd afgemaakt.

In Brussel gaat Bart dan weer ondergronds en snuistert hij in de restanten van wat ooit een van de grootste en machtigste kastelen van Europa was. En iedereen weet waar het Lam Gods hangt, maar Bart gaat op zoek naar de plek waar Jan van Eyck het veelluik schilderde.

'Stoute Schoenen', het boek

Bart Van Loo goot zijn boeiende verhalen ook in een meeslepend boek, met dezelfde titel, dat in september 2024 verscheen bij De Bezige Bij en waarvan intussen al 50.000 exemplaren over de toonbank gingen. Het biedt bijzonder veel aanvullingen bij de podcast, terwijl die dan weer gekruid wordt met veel extra info bij het boek. De twee zijn als het ware Bourgondisch complementair.

Van Barts bestseller De Bourgondiërs, die in 2019 verscheen, werden al 400.000 exemplaren verkocht. De bijbehorende Klara-podcast werd al meer dan 8 miljoen keer beluisterd. Ook over de taalgrens hangen ze aan Bart zijn lippen en is de Franstalige Bourgondiërs-podcast van La Première (RTBF) een groot succes.

VRT MAX Podcastpalooza: beleef 'Stoute Schoenen' live

In maart pakt VRT MAX uit met VRT MAX Podcastpalooza: twee dagen lang word je in Lamot Mechelen verwend met liveshows, ontmoetingen en een blik achter de schermen van Vlaanderens favoriete podcasts. Ook Bart Van Loo is van de partij met 'Stoute Schoenen: in het spoor van Bart Van Loo'. Hij neemt je mee in het productieproces van zijn boek en podcast, en duikt in het rijke Bourgondische verleden van de stad Mechelen. Trek zeker zélf je stoute schoenen aan, want na deze livesessie van 45 minuten volgt ook een unieke stadswandeling die je langs bijzondere plekken in Mechelen leidt. De locaties uit de podcast worden eenmalig gratis opengesteld voor de bezoekers van VRT MAX Podcastpalooza.

'Stoute Schoenen', met Bart Van Loo, een podcast van Klara, een heel jaar lang elke week een nieuwe aflevering op VRT MAX.

VRT MAX Podcastpalooza – 'Stoute Schoenen: in het spoor van Bart Van Loo', zaterdag 29 maart 2025 om 12.45 uur, Lamot Mechelen. Info en tickets op vrt.be/podcast.