Ga eten in het restaurant van 'First Dates'

Wil jij ook zo graag eens in het 'First dates'-restaurant eten, maar heb je geen zin om te daten of heb je al een partner? Treur niet langer, want je kan je nu aanmelden om mee aan tafel te schuiven.