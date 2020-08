Ga eten in één van de pop-ups van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

De fans hebben er even moeten op wachten, maar eindelijk is het zover! De 4 finalisten van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' openen binnenkort hun pop-uprestaurant op een niet-alledaagse locatie en koken er voor het eerst voor echte restaurantgasten. En jij kan erbij zijn!

De tweeling Deborah en Jasmina baten hun pop-up uit in de Oude Vismijn in Oostende. Vriendinnen Mira en Anne-Sophie vatten post in een voormalige elektriciteitssite in Aalst. In Mechelen nemen partners Lorenzo en Ayse hun intrek in een klooster. Papa Pino en dochter Claudia halen de Italiaanse keuken boven in een oude brandweerkazerne in Hasselt. Wil jij erbij zijn? Schrijf je dan in via de website van VTM!

