'Friends'-reünie dinsdag 1 juni op Streamz en Play4

Goed nieuws voor fans van 'Friends'! Na 15 jaar keren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer terug naar de set van het iconische Stage 24 in Burbank, Hollywood voor een uitgebreide reŁnie met gastheer James Corden.

In 'The one where they get back together', zoals de special heet, blikken ze terug op de tien seizoenen die van de hitserie werden gemaakt.

In de special leest de cast samen scenario’s, testen ze elkaars geheugen met een quiz en delen ze geheimen vanop de set. Daar verschijnt ook een modeshow, met een special appearance van The Christmas Armadillo en natuurlijk bespreken ze de aloude vraag: 'Were they on a break?'. Niet alleen de zes vrienden zien we terug maar ook oude bekenden zoals Maggie 'Janice' Wheeler, Tom Selleck, Elliott Gould, Reese Witherspoon (die de zus van Rachel speelde) en James Michael Tyler, de barista van Central Perk.

En dan zijn er nog de indrukwekkende gaststerren die langskomen om te vertellen hoe de serie tot leven kwam en welke impact hij op hen heeft gemaakt. Zo zien we David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling en Malala Yousafzai.

De eerste aflevering van 'Friends' werd op 22 september 1994 uitgezonden. De serie stopte na tien seizoenen en 236 afleveringen. Ook na het einde bleef de show nog populair. Die werd in veel landen herhaald en fans vroegen herhaaldelijk om een terugkeer met nieuwe afleveringen. 'Friends' sleepte doorheen de jaren ook veel prijzen in de wacht. De serie kreeg 6 keer een Emmy® Award, de prestigieuze Amerikaanse prijzen voor televisieproducties. 'Friends' is gemaakt door David Crane en Marta Kauffman, die de serie produceerden met Kevin Bright via Bright, Kauffman, Crane Productions in samenwerking met Warner Bros. Television.

De 'Friends' special is vanaf dinsdag 1 juni 2021 te zien op Streamz en eenmalig op Play4, dinsdagavond om 20.35 uur.