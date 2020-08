Freek Braeckman presenteert eerste 'Telefacts NU' over fatale studentendoop Sanda Dia

Foto: VTM © DPG Media 2020

Na 30 jaar keert 'Telefacts' meer dan ooit terug naar zijn eerste missie: onthullende journalistiek. De redactie brengt vanaf 1 september sterke, relevante verhalen aan de hand van unieke getuigenissen en onthullend onderzoek. De presentatie is voortaan in handen van Freek Braeckman.

Beginnen doet 'Telefacts NU' aanstaande dinsdag 1 september om 21.45 uur met een reconstructie van Sanda Dia, de student van KU Leuven die omkwam tijdens zijn studentendoop door Reuzegom, zijn fatale laatste 48 uur. Wat gebeurde er precies? Waarom greep niemand in? En waarom zwijgen alle betrokkenen?

Freek Braeckman: 'We willen straffe en onthullende reportages brengen van wat er 'nu' leeft in Vlaanderen en de wereld. Menselijk, boeiend in beeld gebracht en voor een breed publiek. Het eerste verhaal, over wat er met Sanda Dia is gebeurd, is een verhaal dat al weken leeft in Vlaanderen, voor verontwaardiging en beroering zorgt en waarbij heel wat vragen nog niet beantwoord zijn. Daar gaan we dieper op in tijdens de eerste 'Telefacts NU'.'

Reconstructie Sanda Dia als opener van 'Telefacts NU': wat is er gebeurd?

Ruim anderhalf jaar nadat ingenieursstudent Sanda Dia omkwam tijdens een 2-daagse doop van studentenclub Reuzegom is het gerechtelijk onderzoek bijna afgerond. 'Telefacts NU' brengt op dinsdag 1 september om 21.45 uur een reconstructie van de fatale 48 uur voor de dood van Sanda: van de eerste opdracht die hij kreeg in Leuven, tot in de blokhut waar Sanda met nog twee andere schachten in een put vernederd werd en uiteindelijk bezweek. Hoe is het zo ver kunnen komen? Waarom stopte niemand de doop?

De reconstructie is met de grootste zorg voorbereid en uitgevoerd door de redactie van 'Telefacts NU'. Alles moest correct, maar ook zo integer mogelijk de laatste 48 uren van Sanda weerspiegelen, legt 'Telefacts NU'-reporter Thomas Van Hemeledonck uit: 'Enerzijds wilden we met de reconstructie aantonen welke proeven Sanda moest ondergaan en wat de lichamelijke en psychologische gevolgen daarvan waren. Anderzijds wilden we dit zo integer mogelijk doen, met respect voor betrokkenen en de nabestaanden.'

De reconstructie kwam tot stand op basis van publieke informatie, maar ook op eigen grondig onderzoek. Zo contacteerde de redactie alle verdachten in het dossier, enkele getuigen en was er nauw overleg met de familie van Sanda. Op basis van vele gesprekken en nooit eerder getoonde beelden van Sanda Dia kon 'Telefacts NU' een zeldzaam portret van de 20-jarige student schetsen. De KU Leuven bevestigde ondertussen ook aan 'Telefacts' dat ze zich belanghebbende partij stellen in het Reuzegomproces om inzage te krijgen in het dossier.

'Telefacts NU', dinsdag 1 september om 21.45 uur bij VTM.