Fitmom Delphine ruilt met ambulancier Debby in eerste aflevering van 'Op Een Ander'

Dinsdag ruilt fitmom Delphine vier dagen met ambulancier Debby in de eerste aflevering van 'Op Een Ander' op Play5. In Koekelare woont Delphine samen met haar verloofde Bert en hun zoontje Marcel.

Delhpine: 'Fit en gezond zijn is meer dan voeding en beweging, het is een algemeen plaatje van u goed voelen in u hoofd en u vel.'

Bij de Van Hercks gaat het er iets minder sportief aan toe. Mama Debby, pluspapa Steven en tienerdochters Luna en Zoë zijn een nieuw samengesteld gezin. Steven en Debby werken samen als ambulanciers in Borgerhout, 'samen werken valt heel goed mee, ik begrijp haar zonder iets te zeggen en dat maakt van ons een goed duo.'

Healthy & Fit versus Colaverslaving

Gezonde voeding en een evenwichtig leven is belangrijk voor de familie Van Guyze. Zo schrijft instamom Delphine haar eigen boeken over gezond leven, voeding, beweging en mindset.

Talrijke blikjes frisdrank en ongezonde voeding zijn terug te vinden in het eetpatroon van de familie Van Herck, dit voornamelijk onder invloed van de liefde voor friet van Steven. De familie zal via Delphine kennis maken met gevarieerde voeding met oog voor voedzame combinaties. Steven drinkt gemiddeld 10 blikjes cola per dag. Lukt het Delphine om Steven af te helpen van zijn suikerverslaving?

Debby: 'Oei allemaal gezonde dingen, eigenlijk het tegenovergestelde van onze koelkast.'

'Op Een Ander', vanaf dinsdag 20 april om 20.35 uur op Play5 en Goplay.be.