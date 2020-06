Finalisten van 'De Campus Cup' zijn bekend

Foto: Canvas - © VRT 2020

Na 23 afleveringen zijn de twee finalisten van 'De Campus Cup' bekend. En twee zaken zijn nu al zeker: De opvolger van 'Rechten' UGent wordt een hogeschool en de winnaar van het tweede seizoen van 'De Campus Cup' is een artistieke opleiding.

Op donderdagavond 25 juni komen we eindelijk te weten in welke hogere opleiding de slimste studenten zitten. In de finale neemt het Conservatorium van HOGENT (KASK) het op tegen de opleiding Drama van de Luca School of Arts, ook wel bekend als het vroegere Lemmensinstituut. Blijft de Cup dit seizoen in Gent (HOGENT) of verhuist de cup naar Leuven (LUCA)?

In de laatste halve finale op woensdag 24 juni plaatste 'Drama' zich voor de finale ten koste van de studenten Wiskunde van de UAntwerpen.

'Wiskunde' begon sterk aan de halve finale. Na de eerste twee rondes was de tussenstand in het voordeel van de studenten uit Antwerpen. In de derde ronde, Mondeling Examen’ wist blokker Jonathan van 'Drama' die achterstand terug te brengen tot een gelijke stand. In een razend spannend 'Groepswerk' wipten de studenten 'Wiskunde' over 'Drama' en gingen ze met een extra vrijstelling voor de finale aan de haal.

De droom van UAntwerpen om een eerste keer de finale van 'De Campus Cup' te bereiken werd al snel aan diggelen geslagen. De studenten 'Drama' raasden als een pletwals door de finale: 5-0 na eveneens 5 vragen en 'matchpunt' op vraag 6.

'Wiskunde' spartelde nog even tegen, maar tegen het killerinstinct van 'Drama' was weinig te beginnen. Met een droge 6-1 stomen ze door de naar de finale van 'De Campus Cup'.

In de halve finale van dinsdag 23 juni wist het Conservatorium van HOGENT zich al van een finaleplaats te verzekeren na winst tegen Geneeskunde van UGent.

De finale van het tweede seizoen van 'De Campus Cup' wordt beslecht door twee hogescholen en het is nu al een overwinning voor de kunsten. De studenten Conservatorium HOGENT (Yassine, Timoty, Renaat en Geertje) nemen het op tegen de studenten 'Drama' (Jonathan, Ellis, Pleun en Tristan).

In de ranking na 17 afleveringen stond 'Drama' bovenaan met een top tijd van 54 seconden. Daarmee zetten de studenten van de Luca School of Arts in de voorronde de allersnelste finaletijd ooit neer! Maar kunnen zij ook hun favorietenrol waarmaken in de finale? De studenten conservatorium kropen in hun allereerste aflevering door het oog van de naald maar wisten toch een sterke vierde eindtijd neer te zetten.

Deze editie van 'De Campus Cup' in tijden van corona is nu al legendarisch te noemen, maar op welke hogeschool mag deze wisselbeker een academiejaar lang schitteren?

En 'De Campus Cup' krijgt zelf ook een heel goed (kijkcijfer-) rapport. De eerste 17 afleveringen (volledige cijfers, live+7) haalden gemiddeld 317.949 kijkers en 17,4% marktaandeel. In vergelijking met vorig jaar (258.166 kijkers, 15,3%) is dat een stijging van 60.000 kijkers en een dikke 2 % marktaandeel. Vlaanderen mag zich nu al verheugen op een nieuwe en derde editie van 'De Campus Cup' in het voorjaar van 2021.

'De Campus Cup' is een programma van Woestijnvis voor Canvas.