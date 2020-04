'Familie'-seizoen eindigt vrijdag definitief

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op vrijdag 24 april geven de acteurs van 'Familie' de fakkel door aan de cast van 'Sara', de succesvolle telenovelle met Veerle Baetens in de hoofdrol. Nu de opnames van 'Familie' omwille van het coronavirus voor onbepaalde tijd stilliggen, eindigt het seizoen vrijdag iets vroeger dan verwacht.

Dat gebeurt wél met de nodige verrassingen. Voor de cast en crew liggen de opnames nu al een tijdje stil en het is voorlopig nog koffiedik kijken wanneer die kunnen hervat worden en in welke omstandigheden. Ondertussen is wel beslist dat 'Familie' na de zomer terugkeert met nieuwe afleveringen om zo de komende maanden te gebruiken om een zo groot mogelijke voorsprong te nemen. Deze beslissing gebeurde in samenspraak met Eén, waar 'Thuis' eveneens na de zomer opnieuw van start gaat.

Maarten Janssen, channelmanager VTM: 'Dat we het seizoen van 'Familie' nu vroegtijdig moeten stoppen, hadden we enkele maanden geleden nooit voor mogelijk gehouden. Ondertussen is dit door de maatregelen rond het coronavirus helaas de realiteit. Van zodra de situatie het toelaat, staat de hele ploeg paraat om de opnames te hervatten, al is het nog de vraag of dat terug full force kan, rekening houdend met de veiligheid die altijd voorop staat. Om de continuïteit te kunnen blijven bewaren, is het belangrijk dat we nu een voorsprong nemen, een marge voor mochten er zich opnieuw onvoorziene omstandigheden voordoen. Daarom is er in samenspraak met Eén beslist om samen met 'Thuis' terug te keren na de zomer. We kunnen de zomermaanden nu heel goed gebruiken om de achterstand in te halen en ervoor te zorgen dat we na de zomer full force kunnen terugkeren op het scherm.'

Met een onverwachte moord, een spannende ontvoering, een bittere liefdesbreuk, het verrassende geheime vaderschap van Lars (Kürt Rogiers) en diens nakende vertrek naar Singapore liet 'Familie' de voorbije weken al flink wat stof opwaaien. Verhaallijnen die op vrijdag 24 april allemaal nog een staartje krijgen in de slotaflevering.

Droompaar Kürt Rogiers en Sandrine André na 'Familie' ook elke dag in 'Sara' te zien

Meteen na de slotaflevering van 'Familie' staat de cast van 'Sara' klaar om de leegte bij de vele soapliefhebbers op te vullen. De succesvolle telenovelle is dan ook dé ideale feelgoodreeks in tijden van corona. 'Sara' start op vrijdag 24 april meteen na 'Familie' om 20.35 uur met een dubbelaflevering en gaat vanaf maandag 27 april verder met een dagelijkse aflevering om 20.00 uur.

'Sara' vertelt het romantische liefdesverhaal van het 'lelijke eendje' Sara De Roose, een hoofdrol voor Veerle Baetens, die aan de slag gaat in het economaat van modehuis Presence. Daar ontmoet ze Simon Van Wijck (Gert Winckelmans), de zoon van de directeur, op wie ze op slag verliefd wordt. Wat volgt is een modern sprookje over hoe dromen soms toch waar kunnen worden. Goed nieuws voor de 'Familie'-kijkers is dat ze Kürt Rogiers en Sandrine André, het droompaar Lars en Véronique uit 'Familie', niet hoeven te missen. De twee spelen immers ook een hoofdrol in 'Sara', samen met andere acteurs zoals Lotte Pinoy, Tom Van Bauwel, Hans De Munter en Antony Arandia.

Dat de reeks nu - dertien jaar nadat ze bij VTM werd uitgezonden - nog steeds razend populair is, bewijzen de cijfers van de afleveringen op VTM GO de voorbije maanden. Daar werd de reeks vorig jaar opnieuw aangeboden en staat ze in de top 3 van best bekeken programma’s van het jaar met 4,7 miljoen views.

'Familie', laatste aflevering op vrijdag 24 april om 20.00 uur met aansluitend de dubbele kick-off van de telenovelle 'Sara' om 20.35 uur bij VTM.