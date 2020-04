Extra educatief aanbod bij de VRT

Nu de scholen door de coronamaatregelen na de paasvakantie nog niet opnieuw opengaan, zet de VRT verdere stappen om educatieve programma's vanaf maandag 20 april te blijven aanbieden.

Dit educatief aanbod dient om leerlingen en leerkrachten te ondersteunen, en gaat van programma's voor peuters en kleuters over lagere en middelbare school, tot hogescholen en universiteiten. De VRT wil zo een aanvulling bieden op de pre-teaching lessen die de scholen de komende weken aan hun leerlingen geven.

Eén

Op Eén wordt het educatieve aanbod van voor de paasvakantie verdergezet, voor alle leeftijden. Elke ochtend is er van maandag tot en met vrijdag aanbod van Ketnet Junior voor de allerkleinsten. De verschillende programma's stimuleren specifieke vaardigheden van peuters en kleuters.

8.30 uur: 'Tik Tak' (perceptie en beweging: vorm, kleur, muziek) voor kinderen van 1 tot 3 jaar

8.35 uur: 'Boris & Binti' (taalontwikkeling) voor kinderen van 1 tot 3 jaar

8.40 uur: 'Biba & Loeba' (motorische vaardigheden) voor kinderen van 3 tot 6 jaar

8.47 uur: 'De wereld rond met Kaatje' (wereldoriëntatie) voor kinderen van 4 tot 7 jaar

Nadien biedt Eén educatieve programma's van Ketnet aan voor kinderen in de lagere school:

8.59 uur: 'Wereldbeesten' (dieren en wereldoriëntatie)

9.11 uur: 'De pretshow' (geschiedenis)

9.33 uur: 'Generatie K' (moreel kompas)

9.44 uur: 'Mijn superheld' (rond beroepen)

Eén blijft ook zorgen voor aanbod voor jongeren uit de middelbare school en ouder:

10.00 uur: 'De Klas' (op maandag 20/4); nadien Ten oorlog (seizoen 1) met Arnout Hauben

10.45 uur: 'Op Eén' met Kobe Ilsen

11.30 uur: 'Klaar'

11.35 uur: 'Universiteit van Vlaanderen', met onder andere de onderwerpen 'Lopen we binnenkort rond met een computer in onze hersenen?', 'Waarom is een meter een meter?' en 'Bestaat er een medicijn tegen verdriet?'

Ketnet

Ketnet brengt zowel online op Ketnet.be als lineair op Ketnet een aanbod van educatieve programma's waarmee leerkrachten en leerlingen aan de slag kunnen gaan. Op Ketnet kunnen kinderen van 10.00 tot 15.00 uur terecht voor educatieve programma’s die zich richten op verschillende leerdoelen, zoals bijvoorbeeld 'Goed Gezien!' (wereldoriëntatie), 'Superbrein' (STEM) en 'Lucas enzo' (Frans). Een volledig overzicht van het educatief aanbod van Ketnet is terug te vinden op Ketnet.be. Ook 'Karrewiet' blijft het nieuws op de voet volgen, zowel via Ketnet.be als dagelijks op Ketnet om 17.50 uur. Alle informatie over het coronavirus op kindermaat is terug te vinden op een handige overzichtspagina.

Daarnaast blijft Ketnet de komende weken nog steeds #kotnet. De Ketnet-wrappers blijven binnen in hun 'kot' en proberen er samen met de Ketnetters thuis het beste van te maken. Onder de overkoepelende wegwijzer #kotnet blijven de wrappers in verbinding met de kinderen thuis. Ze zorgen elke dag voor leuke filmpjes vanuit hun eigen kot, er komen quizjes, challenges, ochtendgymnastiek, interactieve uitdagingen… en ze kijken mee naar alle extra educatieve content die Ketnet aanbiedt. Zo verspreidt ook Ketnet de boodschap van verbondenheid, solidariteit en connectiviteit.

Ketnet Junior wil er ook nu blijven zijn voor de allerkleinsten. Daarom werd er beslist om het lineair aanbod uit te breiden. Ketnet Junior is doorheen de dag te bekijken op de verschillende zenders van de VRT.

Van 06.00 tot 07.30 uur op het kanaal van Ketnet

Van 08.30 tot 09.00 uur op het kanaal van Eén

Van 10.00 tot 18.45 uur op het kanaal van Canvas

Digitaal is Ketnet Junior een hele dag te bekijken via KetnetJunior.be en via de Ketnet Junior-app

Het aanbod lineair en digitaal bevat programma’s die heel wat vaardigheden van de kleuters en peuters stimuleren, zoals 'Boris en Binti' (taalverwerving), 'Rintje' (sociaal-emotionele vaardigheden), 'Dimitri' (sociale vaardigheden en diversiteit), 'Ridder Muis' (doorbreekt genderstereotypering) ...

Canvas

Na de paasvakantie zal Canvas het educatief aanbod aanvullen met de volgende reeksen:

In 'Wanderlust' ontmoet de Pools-Vlaamse filosofe Alicja Gescinska nationale en internationale persoonlijkheden met diverse filosofische en religieuze achtergronden. Alicja praat met filosofen, kunstenaars, schrijvers en wetenschappers, en laat zich door hen inspireren.

In 'Wetenschap Redt de Wereld' gaat Jeroen Buyse op zoek naar topwetenschappers die oplossingen aanbieden voor de grote problemen waar we allemaal mee kampen: stress en criminaliteit, files en de opwarming van de aarde, en zelfs een onontkoombaar maar toch best vervelend fenomeen als… doodgaan.

'België Scherpgesteld' is een documentairereeks over de manier waarop onze fotografen na 1945 gekeken hebben naar hun en ons land en zijn bewoners. In vijf thematische films van 52 minuten worden tientallen Belgische topfotografen op hun beurt geportretteerd, elk met hun persoonlijke verhaal, hun drijfveren en emoties. Van Paul Van den Abeele en Odette Dereze, over Herman Selleslags en Herman Van den Boom tot Carl De Keyzer en Stephan Vanfleteren.

Extra nostalgisch aanbod op Eén

Ook het nostalgische aanbod blijft doorlopen. Zo is er op weekdagen op Eén 'De Collega's', 'Kapitein Zeppos', en vanaf 28 april ''t Pleintje' te zien. Daarnaast zendt Eén elke maandag, dinsdag en vrijdag een aflevering uit een vorig seizoen van 'Het Goeie Leven' met Wim Lybaert uit (rond 15.15 uur).

In het weekend is er dan weer 'Schipper naast Mathilde' en vanaf 2 mei 'Wij, heren van Zichem' te zien. En van 1 tot en met 4 mei organiseert Eén een speciale vierdaagse filmnamiddag, met elke dag een film uit de oude doos (rond 15.00 uur):

1 mei: 'Top Hat' (1935) met Fred Astaire en Ginger Rogers

2 mei: 'Shall We Dance' (1937) met Fred Astaire en Ginger Rogers

3 mei: 'The Gay Divorcee' (1934) met Fred Astaire en Ginger Rogers

4 mei: 'Bringing up Baby' (1938) met Katharine Hepburn en Cary Grant